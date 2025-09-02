Goed nieuws voor Ryanair

De Ierse budgetvlieger Ryanair meldde vanochtend een toename van twee procent in het aantal passagiers in de afgelopen maand. Met 21 miljoen vervoerde reizigers in augustus heeft de luchtvaartmaatschappij een nieuw record gevestigd voor deze periode.

Vorig jaar vervoerde Ryanair in dezelfde maand nog 20,5 miljoen passagiers, wat een stijging van ongeveer 500.000 reizigers betekent. De airline voerde in augustus meer dan 114.000 vluchten uit.

Het aantal passagiers is in de afgelopen 12 maanden met 6 procent gestegen, tot bijna 204 miljoen reizigers. Tegelijkertijd bleef de bezettingsgraad hoog, met 94 procent van de stoelen bezet. Deze combinatie van groei en hoge bezettingsgraad wijst op een gezonde prestaties van de luchtvaartmaatschappij, ondanks de uitdagingen die de sector in het afgelopen jaar heeft gekend, zoals stijgende brandstofprijzen en operationele beperkingen op luchthavens.

Binnenkort kan de maatschappij nog verder uitbreiden. Voor het einde van oktober ontvangt Ryanair tenminste 25 nieuwe Boeing 737 MAX 8 200-toestellen.