Laatste vlucht voor Airbus-icoon

Iran Air heeft het laatste Airbus A300B4-toestel uit haar passagiersvloot met pensioen gestuurd. Dit markeert het definitieve einde van commerciële passagiersvluchten van dit type wereldwijd. Het vliegtuig maakte zijn laatste commerciële vlucht in juni 2025, waardoor een periode van meer dan vier decennia voor het type ten einde komt.

Langdurig gebruik door Iran Air

Iran Air gebruikte de A300B4 langer dan de meeste luchtvaartmaatschappijen, vooral omdat internationale sancties het vernieuwen van de vloot moeilijker maakten. Door het vertrek van de A300B4 is er enkel de A300-600R over in de passagiersvloot van de airline. De machine, registratie EP-IBG, is 41 jaar oud en heeft sinds zijn ingebruikname in december 1986 bijna 72000 vlieguren gemaakt.

Geschiedenis van het toestel

Het toestel kwam in juni 2006 bij Iran Air, geleasd van ACT Airlines. Eerder vloog de A300B4 bij diverse andere luchtvaartmaatschappijen. Aanvankelijk was het vliegtuig bedoeld voor levering aan Luxair, maar die overdracht gebeurde nooit.

In december 1986 ging het toestel in dienst bij de Finse maatschappij KarAir, die later opging in Finnair. In 1990 nam Finnair de A300B4 in gebruik. Vervolgens vloog het toestel in 1998 voor Air Scandic en werd kortstondig geleasd aan de Britse maatschappij Caledonian Airways. Daarna volgden onder meer MNG Airlines en Turkish Airlines.

Een mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis

De Airbus A300, geïntroduceerd in de jaren 70, was ’s werelds eerste widebody-toestel met twee motoren. Het bood lagere operationele kosten, een groter bereik en ruimte voor meer passagiers. Met het afscheid van het laatste A300B4-toestel verdwijnt een iconisch vliegtuigtype.