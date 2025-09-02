Passagier probeert uit taxiënde 787 te stappen

Op luchthaven London Heathrow is een 33-jarige passagier gearresteerd nadat hij een lid van het cabinepersoneel van Saudia Airlines had aangevallen en daarna een noodglijbaan activeerde, terwijl het toestel al onderweg was naar de startbaan. Het incident vond plaats op 28 augustus aan boord van een Boeing 787 Dreamliner met bestemming Jeddah.

De piloten van vlucht SV119 stopten het vliegtuig meteen op een drukke taxibaan, waarna de hulpdiensten naar het toestel sneleden. Brandweerwagens met trappen stelden de politie in staat om het vliegtuig binnen te gaan en de man te arresteren. Het voorval veroorzaakte tijdelijk verstoringen op de drukste luchthaven van Europa.

Beschuldigingen tegen de verdachte

De verdachte wordt beschuldigd van onder andere het in gevaar brengen van een vliegtuig, mishandeling, schade aan het toestel en bedreigend gedrag tegenover het personeel van de cabine. Volgens de Britse Air Navigation Order 2016 kan hem een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een onbeperkte boete worden opgelegd;

Het is nog niet duidelijk waarom de man zo agressief was. Getuigen gaven aan dat hij eerst een steward duwde en daarna naar de voordeur sprintte om de noodglijbaan te openen. De Metropolitan Police heeft bevestigd dat de verdachte na zijn arrestatie is vrijgelaten voor verdere onderzoek.

Stijging van agressief gedrag in de luchtvaart

De Britse luchtvaartautoriteit CAA meldt dat het aantal arrestaties van passagiers in het Verenigd Koninkrijk sinds 2019 is verdrievoudigd. Het aantal incidenten met agressieve reizigers steeg vooral na de coronapandemie aanzienlijk.