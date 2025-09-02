Pieter Elbers mag twee 777’s voorlopig toch houden

Het IndiGo van Pieter Elbers mag de geleasde Boeing 777’s van Turkish Airlines voorlopig toch houden. Lang was het spannend maar voorlopig is de druk van de ketel.

Om aan de snelle, explosieve vraag te voldoen leaset IndiGo twee Boeing 777-300ER’s, registraties TC-LKD, TC-LKE, van Turkish Airlines. De maatschappij zet de twee Triple Sevens uitsluitend in op de routes tussen Istanbul en Mumbai/Delhi. Verder werkt de airline samen met Turkish Airlines in een codeshare-verband. Toch kwam die samenwerking plots aan een zijden draadje te hangen.

Toen in het voorjaar de gemoederen hoog opliepen tussen India en Pakistan over de noordelijke regio Kashmir, kwam ook de samenwerking onder druk te staan. De Republiek Turkije toonde zich solidair met Pakistan. Dit leidde ertoe dat de Indiase overheid alle commerciële banden met Turkse bedrijven die belangrijk zijn voor de nationale veiligheid, opnieuw onder de loep nam.

Ook de luchtvaartsector wordt als belangrijk voor de nationale veiligheid geacht. Nu heeft de Indiase overheid besloten dat IndiGo en Turkish Airlines voorlopig mogen blijven samenwerken. Het contract loopt na zes maanden af. Hoewel het nog geen zekerheid biedt, geeft het IndiGo wel de tijd om opties te overwegen over hoe verder.

Onstuimig

India maakt een onstuimige groei van de luchtvaartsector mee en maatschappijen zoeken naar opties om deze aan te kunnen. Het IndiGo van Pieter Elbers least, behalve twee Boeing 777’s, ook een Boeing 787 Dreamliner van Norse Atlantic. Het toestel vliegt wekelijks verschillende routes vanaf Mumbai, waaronder Amsterdam, Berlijn en Manchester.

Verder heeft IndiGo vaste bestellingen staan voor minstens zestig Airbus A350’s en beschikt ze over de kooprechten voor nog eens veertig toestellen. Bovendien plaatste het bedrijf in 2023 een order bij Airbus voor vijfhonderd A320-familie-toestellen. Ten slotte heeft de Indiase airline een bestelling voor 69 Airbus A321XLR’s, waarmee ze de Europese markt hoopt te bedienen.