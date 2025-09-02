TUI 787 maakt snelle landing

Een Nederlandse TUI-vlucht van Amsterdam naar Gran Canaria heeft zondag een voorzorgslanding moeten maken nadat een zwangere passagier tijdens de reis dringend medische hulp nodig had. Het ging om vlucht OR1637, die werd uitgevoerd met een Boeing 787 Dreamliner.

Medische noodsituatie aan boord

De bemanning verklaarde een medische noodsituatie en nam contact op met de luchtverkeersleiding van de Canarische Eilanden. Enaire, het centrum voor verkeersleiding, maakte direct het luchtruim vrij en gaf toestemming voor een snelle afdaling naar de luchthaven van Las Palmas. Andere vliegtuigen in de buurt werden omgeleid.

Snelle coördinatie redt leven

Medische teams stonden op de grond klaar om de passagier onmiddellijk na de landing van de TUI-vlucht te helpen. Luchtverkeersleiders geven aan dat de snelle coördinatie haar leven heeft gered. Zij bedankten ook de andere bemanningen in de omgeving voor hun bijdrage.

Kritiek op vertraging in melding

Er klinkt echter ook kritiek. Bronnen geven aan dat de bemanning de melding later heeft gedaan dan verwacht, waardoor de luchtverkeersleiding onder aanzienlijke tijdsdruk het luchtruim moest reorganiseren. Volgens experts toont het voorval aan hoe essentieel directe communicatie en een snelle samenwerking tussen de cockpit, de verkeersleiding en de hulpdiensten zijn in medische noodsituaties.

Na de landing is de TUI-passagier overgedragen aan het medische personeel. Er is nog geen informatie vrijgegeven over haar huidige situatie.