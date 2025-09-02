Vliegtuig Von der Leyen vliegt uur lang rondjes

Het vliegtuig van Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen kon geen gebruik van maken van de landingsinstrumenten. Ze zou het slachtoffer zijn van een Russische verstoringsactie.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie was het vliegtuig zondagmiddag onderweg vanuit Warschau, Polen, naar Plovdiv, Bulgarije. Daar is de voorzitter van de Europese Commissie voor een zogenaamde “frontlinie-staten”-tour door Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Bulgarije om te praten over defensie en dreiging vanuit Rusland.

Dat laatste is precies waar Von der Leyen zelf het slachtoffer van denkt te zijn geworden. De Financial Times meldt dat het vliegtuig waar de Europese Commissie-voorzitter in zat, vlak voor landing alle GPS-instrumenten kwijtraakte. Het toestel cirkelde vervolgens een uur lang rond boven de luchthaven en landde uiteindelijk met behulp van analoge instrumenten.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt de berichtgeving in de Financial Times en benadrukte eveneens naar Rusland te wijzen. ‘We kunnen inderdaad bevestigen dat de GPS werd verstoord, maar dat het vliegtuig veilig in Bulgarije landde. We hebben tevens informatie ontvangen vanuit de Bulgaarse autoriteiten dat zij Rusland verdenken van flagrante interventie.’

Het Kremlin wilde niet direct reageren op de aantijgingen maar benadrukte dat de beschuldiging ‘incorrect’ was.

Jamming

Het is niet de eerste keer dat een vliegtuig in Oost-Europa te maken krijgt met GPS-problemen. Zeker sinds de grootschalige invasie in februari 2022 meldden Oost-Europese landen een toenemend aantal GPS-verstoringen. Het gaat hierbij om duizenden gevallen per maand. Finnair moest tijdelijk zelfs vluchten stopzetten wegens de gevaren van het verstoren.