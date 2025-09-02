Waarom vliegtuigcabines zo vaak blauw en grijs zijn

Stap een willekeurig vliegtuig binnen en de kans is groot dat je begroet wordt door een zee van blauwgrijze tinten. De stoelen zijn donkerblauw, de vloer is grijs, de gordijnen tussen klassen zijn… blauw of grijs. Toeval? Zeker niet.

De kleur blauw is in de luchtvaart net zo alomtegenwoordig als een gatewijziging op Schiphol. Maar waarom eigenlijk? Waarom zijn vliegtuiginterieurs zo vaak uitgevoerd in blauw en grijs, en zelden in rood, geel of paars?

Blauw straalt vertrouwen uit

De belangrijkste reden: psychologie. Uit kleuronderzoek blijkt dat blauw bij veel mensen een gevoel van rust, veiligheid en betrouwbaarheid oproept. Niet onbelangrijk wanneer je in een metalen buis op elf kilometer hoogte zit. Blauw wordt ook geassocieerd met lucht en water – twee natuurlijke elementen die rustgevend werken. In de luchtvaart wil je passagiers vooral kalm houden, en blauw helpt daar onbewust bij.

Airlines zijn zich daarvan bewust. “Het zit in ons DNA,” zou KLM kunnen zeggen, maar ook bij Lufthansa, Finnair en United zie je het terug: blauw als basiskleur in stoelen, bekleding, verlichting en uniformen. Het is niet alleen cultureel ingeburgerd, maar ook strategisch gekozen.

Grijs als neutrale buffer

En die grijstinten? Die doen iets anders. Grijs is neutraal, tijdloos en maskeert vuil – geen overbodige luxe in een omgeving waar honderden mensen per dag passeren. Donkergrijs tapijt of lichtgrijze wandpanelen zorgen ervoor dat een cabine er na vijf uur vliegen nog steeds toonbaar uitziet.

Grijs is bovendien een uitstekende “achtergrondkleur”: het laat accentkleuren zoals een airline-logo, blauwe stoelbekleding of zelfs het gele hesje van de purser extra opvallen.

Het mag niet té vrolijk

Een cabine is geen kinderdagverblijf. Kleuren als rood, oranje of felgeel worden bewust vermeden. Rood kan onbewust worden geassocieerd met gevaar of urgentie, terwijl geel op langere vluchten als vermoeiend kan worden ervaren. Bovendien kunnen felle kleuren sneller gaan irriteren in kleine, afgesloten ruimtes.

Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben het toch geprobeerd. Het IJslandse WOW air had ooit paarse stoelen en verlichting, terwijl Emirates in de jaren ‘90 experimenteerde met beige en goud. Maar de overgrote meerderheid keert vroeg of laat terug naar het vertrouwde palet van blauw en grijs.

De opmars van sfeerlicht

Dat wil niet zeggen dat er niks verandert. Steeds meer vliegtuigen zijn uitgerust met LED-verlichting die de sfeer aan boord aanpast aan het moment van de dag. Denk aan zacht oranje licht bij zonsondergang, of blauwachtig wit licht om je bij een vroege landing wakker te krijgen. Maar ook hier blijft blauw dominant, juist vanwege dat kalmerende effect.

Blauw blijft bovenaan

Dus de volgende keer dat je plaatsneemt in een vliegtuigstoel met blauwe stof en een grijze vloer, weet je: dit is niet zomaar gekozen. Je zit in een zorgvuldig samengestelde omgeving, ontworpen om je hersenen gerust te stellen, je ogen niet te vermoeien en het schoonmaakteam een plezier te doen.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!