Boeing onthult klant voor dertig 737 MAX’en

In juli verscheen de bestelling reeds in het orderboek onder een anonieme klant. Nu blijkt dat de order bij Boeing een reeds bekende partner is van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant.

Boeing bouwt dertig 737 MAX 8-toestellen voor het Australische bedrijf Macquarie AirFinance. Het brengt het totaal van het de airline omhoog naar zeventig bestellingen. In juli vorig jaar bestelde het bedrijf ook al veertig Boeing 737 8 MAX’en met CFM 40 LEAP B1-motoren. Het zijn de eerste directe bestellingen bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant voor Macquarie AirFinance.

Boeing is erg tevreden met de samenwerking en benadrukt het belang van leasemaatschappijen in de luchtvaartsector. ‘Leasemaatschappijen blijven een belangrijke partner voor Boeing en maatschappijen wereldwijd in het aanbieden van financiële oplossingen voor de single-aisle-vloot,’ aldus Brad McMullen, senior vicepresident van commerciële verkoop en marketing.

Wereldwijd

Macquarie AirFinance is een Australisch leasebedrijf opgericht in 2006. Inmiddels heeft het kantoren overal te wereld, waaronder Dublin en San Francisco. Op dit moment beschikt het bedrijf over een vloot van 227 toestellen, waarvan het meerendeel uit de fabriek van Airbus komt. Alle Boeings in de huidige vloot kocht de maatschappij over van andere (lease)maatschappijen.

De vloot bestaat uit verscheidene vliegtuigtypen, waaronder 93 Airbus A320-200’s, 45 A320neo’s, zes A350’s, zeven A330-familie vliegtuigen, vijf A321-200’s, twee A319’s en twee Airbus A220’s. Behalve Airbus beschikt de leasemaatschappij over 56 Boeing 737-800’s, zes 777-300 ER’s, 2 737 MAX 8 en een enkele 737-700. Ook heeft Macquarie AirFinance twee Embraer E190’s in haar portfolio.

Onder de partners van het Australische bedrijf vallen verscheidene leasemaatschappijen, waaronder World2Fly en Smartlynx. Verder werkt het samen met grote namen als Air France, Lufthansa en British Airways. Ook TUI huurt enkele toestellen van Macquarie AirFinance.