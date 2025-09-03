Honderden vliegtuigen krijgen nieuwe eigenaar

Het bekende leaseconcern Air Lease Corporation wordt overgenomen. Een joint venture onder leiding van SMBC Aviation Capital, een nog grotere speler in de leasingwereld, krijgt voor miljarden de touwtjes in handen.

Air Lease Corporation wordt verkocht. Met die stap komt een eind aan de rol van ‘leasinglegende’ Steven Udvar-Házy in de branche. Deze bekende zakenman, naar wie een gebouw van het National Air and Space Museum in Washington D.C. is vernoemd, richtte Air Lease Corporation (ALC) op in 2010, samen met John Plueger. Het bedrijf bezit vandaag de dag een vloot van zo´n 495 vliegtuigen en bedient 109 klanten in 55 landen. In maart kondigde de bijna tachtigjarige ondernemer aan zijn functie als uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur in mei neer te zullen leggen.

Gisteren werd bekend dat ALC wordt overgenomen door een nieuwe holding in Dublin. De aandelen komen in handen van Sumitomo Corporation en SMBC Aviation Capital. Volgens de overeenkomst krijgen aandeelhouders van Air Lease Co. 65 dollar per aandeel. Met de deal, inclusief de over te nemen schulden, is een totaalbedrag van 28,2 miljard dollar (24,22 miljard euro) gemoeid. De totaalwaarde van de aandelen vertegenwoordigt daarvan 7,4 miljard dollar (6,35 miljard euro). De raad van bestuur van ALC heeft al ingestemd met de deal. De transactie moet echter nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders en de toezichthouders. Volgens SMBC wordt gestreefd naar afronding in de eerste helft van 2026.

Nieuwe naam

Na de overname zal Air Lease Corporation verdergaan onder de naam Sumisho Air Lease Corporation. Volgens SMBC Aviation Capital zorgt de combinatie van de gevestigde positie van Sumisho en de marktleidende expertise van SMBC voor schaalgrootte en financiële slagkracht. SMBC, zelf in Dublin gevestigd en eigenaar van 741 vliegtuigen, kondigde aan waarschijnlijk ook het orderboek van ALC over te nemen.