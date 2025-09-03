Lufthansa mag nieuwe business class-stoelen niet verkopen

Afgelopen week kwam Lufthansa’s langverwachte Boeing 787-9 Dreamliner met “Allegris”-cabine eindelijk naar Frankfurt. Toch blijft de Business Class voorlopig zo goed als leeg.

Het was lang wachten voor de Duitse flag carrier, maar zaterdag nam ze eindelijk haar eerste ‘eigen’ 787-9 Dreamliner in ontvangst. Lufthansa vliegt al langer met vijf Boeings die eerder voor de overgenomen maatschappij Vistara waren bestemd. Aan boord van haar nieuwe toestel installeerde Lufthansa tevens haar moderne Business Class-product “Allegris”.

Het toestel, registratie D-ABPF, voert op 9 oktober haar allereerste geplande vlucht uit tussen Frankfurt en Toronto. In de Business Class kan Lufthansa voorlopig echter maar vier van de 28 stoelen verkopen. De airline wacht nog op definitieve en volledige certificering van de FAA. Die vereist uitgebreide veiligheidstesten voordat de cabine kan worden goedgekeurd.

Lufthansa verwacht deze goedkeuring nog voor het einde van het jaar te krijgen, dan zal de airline de Business Class volledig kunnen verkopen. ‘We zullen het vliegtuig daarom in eerste instantie alleen gebruiken op lijnen (…) waar we niet veel vraag naar business class hebben’, zei Lufthansa-baas Carsten Spohr eind juli in Frankfurt.

Trouble in paradise

De langverwachte “Allegris”-cabine baarde veel opzien bij de presentatie. Desalniettemin lukt het maar niet om het product aan boord van de Dreamliner te certificeren. De FAA heeft de goedkeuring voor de stoelen, die zijn gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Collins Aerospace, nog niet gegeven. Zonder deze mogen de vliegtuigen echter niet worden geleverd.

Der Spiegel meldde eind vorig jaar dat er reeds tenminste vijftien 787 Dreamliners in Everett stonden te wachten op aflevering. Minstens zes daarvan hadden de nieuwe “Allegris”-cabine geïnstalleerd. Desondanks zijn niet alle stoelen aan boord van deze toestellen van de Collins Aerospace: een deel van de Business Class en de andere klassen komen van andere fabrikanten.

Lufthansa verwacht het komende halfjaar nog eens negen 787 Dreamliners in ontvangst te kunnen nemen. Voor het komende zomerseizoen moeten vijftien nieuwe toestellen meevliegen in de dienstregeling. In totaal heeft Lufthansa dertig Boeings besteld, exclusief de vijf machines die de Duitse maatschappij overnam van Vistara.