Singapore Airlines vervangt A350 op route naar Schiphol

Singapore Airlines vliegt vanaf komende zomer dagelijks met een Boeing 777-300ER vanuit Singapore naar Schiphol en vice versa.

Volgens AeroRoutes zet de luchtvaartmaatschappij dit vliegtuig per 1 juli 2026 in. Het toestel biedt plaats aan 264 passagiers. Vier passagiers kunnen plaatsnemen in de First Class, terwijl er 48 in de Businessclass passen. Bovendien is de 777 voorzien van 28 Premium Economy-stoelen. Tot slot bestaat merendeel van het vliegtuig uit Economy-seats, namelijk 184. Singapore Airlines heeft 22 van zulke machines in haar vloot.

Dagelijkse lijnvlucht naar Schiphol

De airline vliegt dagelijks tussen Singapore en Schiphol. Vlucht SQ324 stijgt elke dag 23:55 uur lokale tijd op vanuit Singapore en wordt 7:15 uur op Schiphol verwacht. Na een turnaround van iets minder dan vier uur vertrekt terugvlucht SQ323 om 11:00 uur weer in de richting van Singapore waar die 19:10 uur verwacht wordt.

A350 verving 777 op route

Voorheen zette Singapore Airlines eveneens een 777 in, maar die werd in 2016 vervangen door de A350, het vliegtuig dat dat jaar aan de vloot van de luchtvaartmaatschappij werd toegevoegd. Momenteel heeft de airline er 65 op haar naam staan. Op Schiphol werd die machine toentertijd met een watersaluut van de brandweer ontvangen. De A350 kan 253 passagiers meenemen, waarvan 42 in Businessclass, 24 in Premium Economy en 187 in Economy Class. Singapore Airlines heeft ook A380’s in haar vloot, maar dat vliegtuig wordt niet ingezet op de route naar Schiphol. Wel vliegt de maatschappij reeds met dit vliegtuig naar andere Europese luchthavens, zoals Londen Heathrow en het Duitse Frankfurt.