Speciale ‘KLM-klas’ begonnen

Deze week is het collegejaar weer van start gegaan. Voor techniekstudenten bestaat er vanaf nu ook een nieuwe speciale KLM-klas. KLM hoopt zo snel gekwalificeerd personeel aan zich te kunnen binden.

Deze week gaat de allereerste ‘KLM-klas’ officieel van start. In samenwerking met het ROC van Amsterdam verwelkomt KLM zestien tweedejaarsstudenten van de opleiding Luchtvaarttechniek in een vernieuwend en versneld leertraject. Na succesvolle afronding ligt er een baan bij KLM in het vooruitzicht. Met dit initiatief investeert KLM actief in de technici van de toekomst.

Tijdens de driejarige opleiding behalen de studenten al zeven van de in totaal dertien benodigde opleidingsonderdelen, waaronder luchtvaartwetgeving en elektriciteitsleer. Hierdoor wordt het interne opleidingstraject tot grondwerktuigbouwkundige aanzienlijk verkort: van vijf naar drie jaar. Om dit mogelijk te maken ontvangen de studenten extra ondersteuning vanuit het ROC, waaronder intensieve lessen in vakken als wiskunde en natuurkunde. Daarnaast volgen zij regelmatig lessen op locatie bij KLM, wat zorgt voor een sterke verbinding tussen theorie en praktijk.

‘Dit traject is een belangrijke investering in de toekomst van KLM én de Nederlandse luchtvaartsector. We zien al geruime tijd een stijgende behoefte aan technici binnen de branche’, aldus KLM. De maatschappij hoopt zo makkelijker personeel aan te kunnen trekken.