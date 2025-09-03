Vliegtuig zonder GPS-hulp ‘kan ook Nederland treffen’

Mark Rutte, topman van de NAVO, zegt dat het bondgenootschap de Russische verstoringsactie op het vliegtuig van Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen uiterst serieus neemt.

Hij zegt dat de NAVO druk bezig is met oplossingen zoeken om te voorkomen dat vliegtuigen in Europa (door buitenaf) het slachtoffer worden van GPS-jamming. Hierbij wordt de communicatie door een sterk radiosignaal overstemt. ‘Het wordt zeer serieus genomen. Ik kan u verzekeren dat we dag en nacht werken om dit tegen te gaan, te voorkomen en ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt’, aldus Rutte op een persconferentie afgelopen dinsdag in Luxemburg, geciteerd door Euronews.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Hybride oorlogsvoering

Sinds de Russische invasie in 2022 zet Rusland behalve de fysieke oorlogsvoering in Oekraïne in op hybride oorlogsvoering. Het gaat onder meer om cyberaanvallen, brandstichting en de sabotage van stroom- en communicatiekabels in de Oostzee. ‘De dreiging van de Russen neemt elke dag toe’, zegt de NAVO-topman. Volgens Rutte wordt het hele continent ‘direct bedreigd door de Russen’, of je nu aan de oost- of westkant woont. ‘We bevinden ons nu allemaal aan de oostflank, of je nu in Londen of Tallinn woont. Laten we er niet naïef over zijn: dit zou ooit ook Luxemburg kunnen treffen, het zou ook Nederland kunnen bereiken.’

GPS-instrumenten vallen weg

Het vliegtuig van Von der Leyen, een Dassault Falcon 900LX, werd afgelopen zondagmiddag het doelwit van GPS-jamming. Ze was vanuit het Poolse Warschau vertrokken in de richting van Plovdiv, een stad in Bulgarije. Echter, vlak voor de landing raakte de machine alle GPS-instrumenten kwijt. Na een uur lang boven de bestemming rond te hebben gecirkeld, landde het toestel veilig. Bulgaarse autoriteiten vermoeden dat Rusland achter de actie zat.