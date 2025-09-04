737 ramt baanverlichting net over de grens

Op de luchthaven van Münster/Osnabrück (FMO) deed zich woensdagavond een incident voor. Een Boeing 737-800 van het Turkse Mavi Gök kon niet op tijd stoppen.

De 737, registratie TC-MGC, landde als vlucht 4M351 vanuit Antalya rond 23:00 uur op de Duitse luchthaven. Om nog onbekende reden zetten de piloten het toestel pas laat op de baan aan de grond. Als gevolg bleef er onvoldoende bruikbare baanlengte over om op tijd te kunnen stoppen. De Boeing kwam op een verhard deel aan het einde van de baan tot stilstand en ramde daarbij meerdere baanlampen. Het is niet duidelijk of het toestel ook schade opliep.

Direct na het incident werd de luchthaven gesloten omdat de 737 de baan blokkeerde. Als gevolg van de sluiting werden vier arriverende vluchten van Sun Express en Corendon omgeleid naar de luchthavens van Hannover en Keulen. De passagiers konden het toestel met trappen op de baan verlaten. Anderhalf uur na de landing werd de TC-MGC naar het platform gesleept. De baanverlichting kon diezelfde nacht nog worden gerepareerd. Rond 02:40 uur werd het vliegverkeer weer hervat. De 737 van Mavi Gök staat nog altijd aan de grond.

Münster/Osnabrück Airport

Het incident had mogelijk ook gevolgen voor de reisplannen van Nederlandse vakantiegangers. De luchthaven van Münster/Osnabrück is namelijk erg populair onder Nederlanders. De afgelopen jaren zag het vliegveld haar passagiersaantallen en vliegbewegingen fors groeien. Dit kwam onder andere doordat grotere luchthavens als Schiphol en Düsseldorf enorme drukte ondervonden in de zomermaanden. Onlangs kondigde Corendon nog aan volgend jaar haar aanbod vanaf FMO uit te breiden met bestemmingen als Heraklion en Kreta.