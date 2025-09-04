Bijna-botsing met Amerikaans tankvliegtuig in Engeland

Een KC-135 Stratotanker van de Amerikaanse luchtmacht kon eerder dit jaar een zweefvliegtuig op een haar ontwijken. Het incident vond plaats nabij RAF Mildenhall in het oosten van Engeland.

Het voorval vond plaats op 8 april toen de KC-135 naderingen oefende op Mildenhall. Tijdens een van de naderingen van baan tien zag de crew een Jonker JS1-zweefvliegtuig. De toestellen misten elkaar op het nippertje. Volgens onderzoekers bedroeg de afstand tussen beide vliegtuigen slechts vijftien meter verticaal en dertig meter horizontaal. De vliegers van de KC-135 waren genoodzaakt een scherpe uitwijkmanoeuvre uit te voeren om een botsing te voorkomen. De crew gaf later aan dat de glider door de weersomstandigheden moeilijk te zien was. Pas op het laatste moment verscheen die in beeld.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel de bemanning van de KC-135 als de zweefvlieger steken hebben laten vallen. De militairen hadden hun beperkte zicht niet gemeld bij de luchtverkeersleiding, terwijl de gliderpiloot zijn transponder had uitgeschakeld om batterij te besparen. Hij had dit echter ook niet gemeld aan de luchtverkeersleiding. Volgens een instantie die het onderzoek beoordeelde was het risico op een botsing onwijs groot en is het ‘puur toeval’ dat het goed is gegaan.

F-35

Vorig jaar ging het in dezelfde regio in Engeland ook al bijna mis toen een F-35 van de Royal Air Force (RAF) bijna in botsing kwam met een drone. Het kleine toestel werd niet opgepikt door de radar, waardoor de piloot van de F-35 weinig tijd had om te reageren. De onbemande machine vloog op 4.460 meter boven zeeniveau, zo’n 36 keer hoger dan wettelijk toegestaan in Engeland. De piloot zag de drone aanvankelijk aan voor een ander vliegtuig, maar realiseerde zich al snel dat hij op ramkoers was met het toestel.