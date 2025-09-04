Domper voor Schiphol Airport

Schiphol krijgt voorlopig geen natuurvergunning. Dat heeft de Raad van State besloten in een zaak die de luchthaven had aangespannen, meldt de NOS.

De luchthaven verloor eerder dit jaar de vergunning die officieel nodig is om stikstof uit te mogen stoten. Sindsdien opereert Schiphol feitelijk zonder vergunning en vreest het dat milieuorganisaties via de rechter een forse krimp kunnen afdwingen. De rechter ziet echter geen reden om de eerdere uitspraak, die de vergunning vernietigde, te schorsen. Stilleggen van het vliegverkeer is volgens de rechter momenteel niet aan de orde.

Tot 2023 werd op Schiphol ook zonder natuurvergunning gevlogen, totdat toenmalig minister Van der Wal alsnog toestemming verleende. Milieuorganisaties gingen hiertegen in beroep en kregen in juni gelijk. Zowel Schiphol als de milieuorganisaties zijn nu in hoger beroep gegaan. Wanneer de zaak dient, is nog niet duidelijk.

Geen probleem voor Schiphol

Schiphol-CEO Pieter van Oord relativeerde de gevolgen: ‘Andere bedrijven hebben hier misschien nog meer last van dan wij. Als er niets meer gebouwd kan worden, komt Nederland stil te liggen. Het kabinet zal met een werkbare oplossing moeten komen.’ Ondertussen wijst hij op maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen. Sinds 1 april betalen lawaaiige toestellen hogere tarieven. Volgens Van Oord heeft dat al effect: ‘De luchthaven is stiller geworden in april, mei en juni. Binnenkort presenteren we de resultaten.’