KLM met 777 na jaren terug op bestemming

KLM landde afgelopen dinsdag voor de eerste keer sinds 2009 weer met een Boeing 777-200 op de luchthaven van het Indiase Hyderabad.

Het vertrek van vlucht KL873, die 11:40 uur op de planning stond, werd op Schiphol feestelijk gevierd. Het toestel, registratie PH-BQD, vertrok om 12:05 uur in zuidelijke richting vanaf de Aalsmeerbaan (18L/36R) waarna direct een bocht richting het oosten gemaakt werd. Na een vlucht van acht uur en veertig minuten landde de 777 in Hyderabad. Ook op de bestemming werd de vlucht feestelijk onthaald. Onder meer werd een traditionele Indiase dans opgevoerd.

© KLM

© KLM

© KLM

Drie keer per week

KLM vliegt op dinsdag, vrijdag en zondag tussen Schiphol en Hyderabad. Op iedere vlucht wordt een 777-200 ingezet. Heenvlucht KL873 vertrekt die dagen dus om 11:40 uur en wordt om 0:30 uur in de Indiase stad verwacht. De terugvlucht, vlucht KL874, vangt 2:20 uur aan en verschijnt dezelfde dag om 8:40 uur weer in Amsterdam. Het tijdsverschil tussen beide steden bedraagt drie uur.

Economische groei

In 2009 vloog KLM voor de laatste keer tussen de Nederlandse hoofdstad en Hyderabad. De luchtvaartmaatschappij heeft besloten de lijndienst weer op te pakken wegens de ‘bovengemiddelde’ economische groei. De stad kent meer dan 800 farmaceutische bedrijven en er zijn een groot aantal Amerikaanse en Europese IT-ondernemingen neergestreken. ‘India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld en een belangrijke handelspartner voor Nederland en de EU. De afgelopen jaren is het aantal passagiers tussen Amsterdam en India bijna verdubbeld. Met Hyderabad als nieuwe en belangrijke zakelijke bestemming in India breidt KLM haar netwerk verder uit om aan deze groeiende vraag te voldoen’, aldus Maarten Stienen, COO van KLM, in een verklaring.