Nieuwe Europese klant voor F-35

De Tsjechische luchtmacht vliegt in de toekomst definitief met de F-35. Het land bestelt 24 toestellen. Het toestel gaat de Gripen van Saab vervangen.

Lockheed Martin gaat 24 F-35A-gevechtsvliegtuigen leveren aan Tsjechië. Daarmee wordt het Centraal-Europese land de achttiende natie die het Amerikaanse toestel in gebruik neemt. De eerste levering staat gepland voor 2031. De levering start in 2031 en betreft toestellen in de Block 4-variant. Zij zullen de Saab Gripen vervangen, waarmee de Tsjechische luchtmacht sinds 2005 vliegt. Deze toestellen worden geleaset. De overeenkomst werd recentelijk verlengd tot voorbij 2027.

De Amerikaanse Senaatscommissie voor wapenexport stemde al in juni vorig jaar in met het Tsjechische verzoek om F-35’s aan te schaffen. In september volgde de goedkeuring van de Tsjechische regering voor de aankoop van 24 toestellen. Daarna werkten Tsjechië en Lockheed Martin de contractdetails verder uit en begin dit jaar werd een Memorandum of Understandig ondertekend.

Succesnummer

De F-35 blijft goed verkopen door de aanblijvende geopolitieke spanningen en de groeiende defensieuitgaven die daarbij komen kijken. Lockheed Martin verwacht dat er in het komende decennium meer dan zeshonderd F-35’s operationeel zullen zijn bij minstens tien Europese landen. Daarbij rekent de fabrikant ook de twee Amerikaanse squadrons mee die zijn gestationeerd op de Britse basis Lakenheath.