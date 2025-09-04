Ryanair krijgt te maken met Spaanse furie

Ryanair schrapt deze winter ongeveer een miljoen stoelen uit het vluchtschema in Spanje vanwege stijgende luchthavengelden. De Spaanse luchthavenexploitant Aena haalt flink uit naar de maatschappij.

Ryanair schrapt in de winterdienstregeling rond een miljoen zitplaatsen in Spanje, vooral op regionale routes. Als reden noemt de maatschappij de verhoging van de luchthavengelden van 6,5 procent die luchthavenexploitant Aena vanaf 2026 wil doorvoeren. Volgens Ryanair gaat het om ‘buitensporige kosten’ die de toeristische sector zouden schaden. Aldus de maatschappij toont de ‘monopolie-exploitant’ geen enkel belang in de ontwikkeling van regionale luchthavens, maar enkel in het behalen van recordwinsten op de grote Spaanse luchthavens.

Reactie Aena

In Spanje was de maat vol en Aena reageerde fel bij monde van bestuursvoorzitter Maurici Lucena. ‘De maatschappij doet zich publiekelijk voor als slachtoffer, terwijl ze zelf de ticketprijzen gemiddeld met 21 procent heeft verhoogd.’

De verhoging van de luchthaventarieven is volgens Aena marginaal: gemiddeld 68 cent per passagier, waarmee Spanje nog altijd bij de goedkoopste landen in Europa hoort. Op kleinere luchthavens bedragen de kosten zelfs slechts rond de twee euro. Dat Ryanair juist daar routes schrapt, ligt volgens Aena niet aan de tarieven, maar aan de verplaatsing van toestellen naar grotere luchthavens waar hogere ticketprijzen mogelijk zijn.

Ook investeringen in Spanje worden volgens Lucena verdraaid voorgesteld. Miljardenorders van nieuwe Boeing-toestellen hebben slechts ten dele met Spanje te maken. De werkelijke strategie van Ryanair is volgens hem het binnenhalen van subsidies en belastinggeld. ‘Ryanair voert een communicatiestrategie die draait om misleiding en chantage’. De toon maakt duidelijk dat het conflict is geëscaleerd. Waar Ryanair in Europa vaker probeert met routebeperkingen politieke druk uit te oefenen, slaat de Spaanse luchthavenexploitant nu terug met een ongewoon harde en nietsontziende reactie.