‘41 jaar oude Airbus A300 keert opnieuw terug’

Het vliegtuig voerde zijn laatste vlucht uit op 16 augustus. Daarna werd de machine buiten dienst gesteld. Toch heeft de operator plannen om de Airbus A300 opnieuw te laten terugkeren.

De laatste vlucht was van Najaf, Iraq naar Teheran, Iran. Een dag later stelde operator Iran Air de Airbus A300, registratie EP-IBG, buiten dienst. Sindsdien staat het 41 jaar oude vliegtuig aan de grond in Teheran. Voor zulke oude toestellen betekent dat meestal einde van de carrière. Iran Air heeft echter andere plannen met de machine, ze wil hem weer opnieuw in dienst nemen.

Iran Air meldt aan luchtvaartplatform aerotelegraph dat medewerkers bezig zijn met de reactivering. Technici voeren bovendien gesprekken met de autoriteiten over een nieuwe licentie, zodat de luchtvaartmaatschappij weer vluchten kan uitvoeren met de 41 jaar oude Airbus. Over de plannen wil Iran Air verder geen details vrijgeven.

Volgens gegevens van CH Aviation heeft het vliegtuig twee klassen: 237 stoelen in Economy en 17 zitplaatsen in Business Class. Gedurende zijn lange carrière voltooide de Airbus A300 tot nu toe bijna 25.000 vluchtcycli en maakte hij zo’n 72.000 vlieguren.

De nieuwe belofte

De Airbus A300 kwam in 1972 op de markt als een nieuwe belofte. Het toestel zou de burgerluchtvaart voorgoed veranderen want het was de eerste widebody met slechts twee motoren. Airbus produceerde het vliegtuig tot 2007. In totaal werden in die periode 561 exemplaren van de A300 in alle varianten geproduceerd. De eerste levering ging in mei 1974 naar Air France

De EP-IBG rolde in 1984 van de band en was bestemd voor Luxair maar deze airline nam het vliegtuig echter nooit in ontvangst. Twee jaar later bleek het Finse Kar Air de gelukkige ontvanger. Later kwam de machine bij vele andere maatschappijen terecht, waaronder Finnair, Air Scandic en Turkish Airlines. Uiteindelijk kwam het vliegtuig na twee lease-periodes in 2009 in handen van Iran Air.