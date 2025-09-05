Finnair heeft ‘urgente behoefte’ aan nieuwe vliegtuigen

Turkka Kuusisto, CEO van Finnair, stelt dat de luchtvaartmaatschappij dringend nieuwe vliegtuigen in haar vloot wil opnemen.

Het gaat in het bijzonder om de narrowbody-vliegtuigen. Finnair heeft vijf A319’s, elf A320’s, zestien A321’s, twaalf ATR 72-500’s, drie Boeing 737-800’s en twaalf Embraer E190 in dienst. Een deel van deze machines gaat al lange tijd mee. De airline overweegt aan het einde van het jaar vijftien A319’s en A320’s uit haar vloot te halen.

Nieuwe Airbus-toestellen

En die wil Kuusisto mogelijk gaan vervangen door nieuwe narrowbody-vliegtuigen van Airbus om de vloot weer aan te vullen. ‘Daarom is dat de meest urgente behoefte’, aldus de CEO van Finnair tegenover verslaggevers in New York, waar Reuters aanwezig was. Het is echter nog de vraag of de maatschappij alleen deze vijftien uit haar vloot haalt. ‘Je zou kunnen stellen dat we er vijftien nodig hebben, maar natuurlijk moeten we ook een bredere of geëxtrapoleerde analyse maken die aangeeft of het er 25 of 30 moeten zijn, maar dat ligt nog op de tekentafel.’

Langeafstandsvliegtuigen

Finnair is geen onbekende bij Airbus. In 2006 plaatste de airline een bestelling voor elf A350’s. Acht jaar later maakte de luchtvaartmaatschappij gebruik van de optie om nog eens acht aan te schaffen. Inmiddels heeft Finnair achttien van deze vliegtuigen in haar vloot, die zowel ingezet worden op long-haul- als short-haulvluchten. In december vorig jaar werd de meest recente geleverd. Behalve de A350’s heeft de luchtvaartmaatschappij ook nog acht A330’s op haar naam staan. Net zoals de A350 wordt ook dit toestel zowel op korte als langeafstandsvluchten ingezet.