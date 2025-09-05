Hoe is het met.. de Lelystadse Fokker Friendship?

Bijna vijf jaar geleden, op 3 november 2020, landde er een bijzondere Fokker F27 Friendship op Lelystad. De Fokker was voorheen eigendom van de US Army, het Amerikaanse leger, dat het toestel gebruikte voor demonstraties met parachutisten. Wat is er sindsdien gebeurd met dit vliegtuig?

Na een eerder bezoek aan de Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed (VNCE) vorig jaar, was het hoog tijd voor een update. Destijds was het doel van de VNCE om het toestel binnen een jaar of twee weer in de lucht te krijgen. Helaas is dat doel niet behaald. Flip Westerhoff, één van de vrijwilligers van de VNCE, vertelt: ‘Vorig jaar waren we druk bezig met de D-check. Zo’n complete overhaul moet elke zes jaar gebeuren en kost veel manuren, bij Fokker waren we er destijds met twaalf full timers zes tot acht weken fulltime mee bezig.’

‘Daarnaast waren de propellers ook toe aan een revisie en hebben we besloten om een motor te wisselen. Gelukkig kregen we in 2020 bij de levering van het vliegtuig veel onderdelen, waaronder een bruikbare reserve motor. De propellers zijn eind vorig jaar gedemonteerd en in speciale kisten van de firma Fladderak opgestuurd naar AMK in Canada. Dit is het laatste gecertificeerde bedrijf die dit type props nog reviseert . Dankzij AMK en de Rotra Groep, dat het transport van de propellers verzorgt, zijn de kosten voor ons nog te overzien.’

Fokker Friendship “Excalibur” in juli 2025. Zichtbaar is de ontbrekende rechter motor © Leonard van den Broek

Revisie

Maar omdat de VNCE geen commerciële klant is van AMK, zal de gewenste revisie langere tijd in beslag nemen. ‘Omdat er nog weinig vliegende Friendships zijn, is het voor veel onderhoudsbedrijven vaak niet meer lonend om overhauls te doen voor de specifieke componenten van de F27. De stichting moet hierdoor veelal lang wachten alvorens ze de gereviseerde onderdelen met het benodigde papierwerk weer retour te krijgen. Pas dan kan het team van vrijwilligers de componenten monteren en mag de werktaak worden afgetekend.