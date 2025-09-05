Primeur voor Corendon: ‘Dit sluit goed aan’

Corendon Dutch Airlines voorziet de toiletten in haar Airbus A350 en Boeing 737 MAX’s niet meer van normaal wc-papier, maar van duurzaam bamboe toiletpapier van The Good Roll.

Daarmee is de luchtvaartmaatschappij de eerste ter wereld die hiervan gebruikmaakt. Eerder werd in de Corendon Hotels & Resorts ook al hierop overgestapt. Met de introductie in de vliegtuigen, gaat de samenwerking tussen beide partijen een stap verder. Corendon Dutch Airlines heeft momenteel één A350 in haar vloot en drie 737 MAX’s. Tot vorig jaar had de airline ook nog 737’s in dienst.

Transitie naar duurzaam wc-papier

Jaarlijks worden in die vliegtuigen 4.320.000 velletjes aan toiletpapier gebruikt. ‘De keuze voor The Good Roll past bij de maatschappelijke betrokkenheid van Corendon. Wij zijn zelf ook actief in Afrika, onder meer met het aanleggen van waterputten in Gambia. Dit sluit goed aan bij het doel van The Good Roll om toegang tot basisvoorzieningen voor iedereen mogelijk te maken’, aldus Gertjan van den Berg, inkoper bij Corendon, in een verklaring.

Samenwerking

The Good Roll is een producent van toiletpapier van bamboe of gerecycled papier. Het bedrijf investeert met 50 procent van haar nettowinst in de bouw van toiletten in het Afrikaanse Ghana. Tevens zet de onderneming in op educatie over hygiëne in de buurt van scholengemeenschappen en wordt samengewerkt met 1.500 Ghanese boeren die bamboe op hun land laten groeien. ‘Dat een partner als Corendon deze missie omarmt op de grond en in de lucht, maakt ons trots’, spreekt Josje Noë, accountmanager bij The Good Roll, vol lof.