United-vlucht drie uur vertraagd door kopje koffie

Een kop koffie van een piloot zorgde dit weekend voor een opmerkelijke vertraging bij United Airlines. Vlucht UA1996 van Chicago O’Hare naar San Juan, Puerto Rico, liep ruim drie uur vertraging op nadat de warme drank in de cockpit van een Airbus A321neo was omgestoten.

Veiligheid eerst

Moderne cockpits hebben veel gevoelige elektronische systemen. Vloeistoffen kunnen daar grote schade aanrichten. Het toestel moest daarom direct terugkeren naar de gate voor inspectie. De technische dienst onderzocht of er koffie in de vloerbedrading of richting de avionics bay, de plek net onder de cockpit waar zich allerlei computers bevinden, was gelekt.

Door het controleproces vertrok de vlucht ruim drie uur later dan gepland. Ook de terugvlucht vanuit San Juan liep hierdoor vertraging op.

Niet de eerste keer

Opmerkelijk genoeg is dit niet de eerste keer dat koffie voor problemen zorgt in de luchtvaart. Zo werd in 2019 een Airbus A330 van Condor, onderweg van Frankfurt naar Cancun, omgeleid toen de gezagvoerder koffie morste op het audiobedieningspaneel. Het paneel raakte oververhit en leidde ook tot het falen van het audiobedieningspaneel van de copiloot .In 2011 moest een United Airlines Boeing 777, onderweg van Chicago O’Hare naar Frankfurt, uitwijken naar Toronto nadat er koffie was gemorst in de cockpit. Door het incident ontstonden communicatie- en navigatieproblemen, waarbij het toestel zelfs per ongeluk de codes 7500 (kaping) en 7600 (communicatieverlies) uitzond.