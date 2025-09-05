KLM kan zich gaan opmaken voor nieuwe acties van vakbonden FNV en CNV. De belangenorganisaties kunnen zich niet vinden in het recente cao-akkoord.

Ondanks een recent cao-akkoord met drie andere bonden, bereiden FNV en CNV acties voor bij het KLM-grondpersoneel. De twee grootste vakbonden voelen zich gepasseerd en zijn ontevreden over de afgesproken loonsverhoging van 2,25 procent tot mei 2026.

Vorige maand weigerden FNV en CNV nog aan te schuiven bij de gesprekken, omdat KLM volgens hen niet voldeed aan de minimale cao-eisen. Intussen bereikten KLM, VKP, De Unie en NVLT wel een akkoord. Volgens FNV-bestuurder Jon van Dorland is het akkoord een ‘oorlogsverklaring’. De vakbond beschuldigt KLM van een verdeel-en-heersstrategie. Ook CNV is fel. ‘Hier gaat KLM echt spijt van krijgen. De KLM-directie is de verbinding met een groot deel van het grondpersoneel totaal kwijtgeraakt’, aldus onderhandelaar Souleiman Amallah.

Niet alleen KLM is het mikpunt van kritiek, ook de VKP, De Unie en NVLT moeten het ontgelden. Volgens FNV hebben ze een ‘inlever-akkoord’ getekend. ‘Met hun handtekening hebben zij de belangen van duizenden collega’s verkwanseld’. De drie bonden die wel akkoord gingen blijven bij die beslissing ondanks de weerstand van FNV en CNV. wijzen op de financiële problemen bij KLM. Volgens hen is de deal ‘uitgebalanceerd’ en ‘het maximaal haalbare’.

Details over mogelijke acties zijn nog niet bekend. CNV waarschuwt echter dat de rechter ze dit keer waarschijnlijk niet zal blokkeren, omdat er intensief veiligheidsoverleg is gevoerd met de betrokken partijen. Eerdere pogingen tot stakingen, in juni en juli, werden door de rechter verboden vanwege de risico’s voor passagiers.