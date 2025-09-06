De opkomst en ondergang van de Vlaamse VLM

VLM Airlines (Vlaamse Luchttransportmaatschappij) was ooit een opvallende speler in de Europese regionale luchtvaart. Van revolutiestarter naar faillissement: dit is het verhaal van VLM — met name bekend om de Fokker 50’s die ook op Amsterdam–Schiphol te zien waren.

Beginjaren: niche en groei in de Lage Landen

Opgericht : februari 1992 door Freddy Van Gaever in Antwerpen, met als doel het regionale vliegverkeer te versterken.

: februari 1992 door Freddy Van Gaever in Antwerpen, met als doel het regionale vliegverkeer te versterken. Eerste lijnvlucht: in mei 1993 lanceerde VLM route Antwerpen–Londen City, snel gevolgd door Rotterdam–Londen City — populaire, zakenreizigersgerichte kortafstandsroutes met turboprops.

De keuze voor Fokker 50 was strategisch: betrouwbaar, zuinig en ideaal voor kleine luchthavens zoals Antwerpen en Londen-City.

Groei, fusie en merkverlies

In 2007 werd VLM overgenomen door Air France‑KLM en later geïntegreerd onder de merknaam CityJet. In 2009 verdween de VLM-branding geleidelijk.

en later geïntegreerd onder de merknaam CityJet. In 2009 verdween de VLM-branding geleidelijk. In 2014 volgde een management buy‑out en keerde VLM terug als zelfstandig bedrijf, met plannen om onder meer Sukhoi Superjet 100 in te zetten (maar van die order werd uiteindelijk afgezien).

Faillissement, herstart en definitieve stop

In mei 2016 vroeg VLM faillissementsbescherming aan vanwege zware schulden en het stopzetten van ACMI-contracten (zoals met People’s Viennaline). Kort daarna werd de luchtvaartactiviteit stilgelegd.

vanwege zware schulden en het stopzetten van ACMI-contracten (zoals met People’s Viennaline). Kort daarna werd de luchtvaartactiviteit stilgelegd. Een herstart volgde in oktober 2017 onder SHS Antwerp Aviation, met hubs in Antwerpen en Maribor, en vluchten naar steden als London City en Zürich. De vloot bestond opnieuw uit Fokker 50’s en twee A320’s afkomstig van Thomas Cook Airlines Belgium.

onder SHS Antwerp Aviation, met hubs in Antwerpen en Maribor, en vluchten naar steden als London City en Zürich. De vloot bestond opnieuw uit en twee afkomstig van Thomas Cook Airlines Belgium. Eind augustus 2018 stopte alle activiteiten definitief; VLM ging in liquidatie en beëindigde haar bestaan.

VLM op Schiphol: korte maar herkenbare lijnen

In de jaren 2000 en begin 2010 verschenen Fokker 50’s van VLM op Schiphol , bijvoorbeeld op de route Schiphol–Antwerpen.

, bijvoorbeeld op de route Schiphol–Antwerpen. Voor veel Nederlandse spotters en reizigers zijn deze ‘mini-Jets’ haast nostalgie geworden — een herinnering aan regionale vluchten vóór de tijd van gestandaardiseerde jets.

Overzichtsstaat VLM Airlines

Fase Highlights 1992–2007 Oprichting, snelle groei, hub Antwerpen → primeurroutes naar Londen City 2008–2014 Overname door Air France‑KLM → fusie met CityJet, merk verdwijnt 2014–2016 Management buy‑out en rebranding → faillisementsbescherming vraagt 2017–2018 Korte herstart, daarna definitieve stop

Wat maakte VLM uniek?

Focus op business travel : boarding was snel, service premium — met snacks en Belgische chocolade aan boord.

: boarding was snel, service premium — met snacks en Belgische chocolade aan boord. Korte, niche‑routes op kleinere luchthavens als Londen‑City en Antwerpen.

op kleinere luchthavens als Londen‑City en Antwerpen. Compacte vloot : voornamelijk Fokker 50’s, later A320’s via ACMI. Roblox-achtige schaal: flexibel, maar kwetsbaar.

: voornamelijk Fokker 50’s, later A320’s via ACMI. Roblox-achtige schaal: flexibel, maar kwetsbaar. Herinneringen aan Schiphol bestaan vooral door spottersfoto’s uit het midden van de jaren 2000.

Conclusie

VLM Airlines was een typisch voorbeeld van een ambitieus regionaal bedrijf dat de balans niet kon houden tussen groei en consistentie. Slechts korte periodes van onafhankelijkheid maakten plaats voor fusie, faillissement en uiteindelijke liquidatie. Maar voor luchtvaartfans zullen vooral de Fokker 50’s met VLM-livery — zoals die op Schiphol — eeuwig in de herinnering blijven.

