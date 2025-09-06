Nederlander aangehouden op Italiaanse luchthaven

Een Nederlandse man van 57 jaar is vorige week zaterdag aangehouden op Milaan Malpensa Airport nadat hij in dutyfree-winkels achter de beveiliging parfum probeerde te stelen.

De man, die een Nederlands paspoort heeft maar afkomstig is uit Senegal, zou vanuit de Italiaanse stad naar de Belgische hoofdstad Brussel vliegen. Het is onduidelijk met welke vlucht hij zou meegaan, maar uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat Brussels Airlines-vlucht SN3154, uitgevoerd door een Airbus A220 van airBaltic, de enige was die op deze dag vanuit Malpensa naar Brussel vloog.

Verdacht gedrag

Met een geldig ticket kreeg de 57-jarige na de beveiliging toegang tot het belastingvrije gedeelte van de luchthaven. Daar liep hij naar een parfumerie. Terwijl de man in de winkel naar de schappen aan het kijken was, vond het personeel dat hij zich verdacht gedroeg. Daarop besloten de werknemers volgens MalpensaNews in te grijpen door de controlekamer van de Italiaanse grenspolitie op te roepen. Die controleerde de videobewaking waarna de man op basis van de beschrijvingen van het personeel geïdentificeerd kon worden. Op het moment dat de politie de man aantrof, stond hij nog in de parfumerie. Tijdens het fouilleren bleek dat hij zestien flesjes designerparfum zonder antidiefstalbeveiliging in zijn tas had verstopt. Samen kenden de producten een waarde van iets meer dan 2.500 euro.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Besloten werd de man aan te houden. Hij moest de producten teruggeven. Hij had geen strafblad in Italië, maar het bleek wel dat hij soortgelijke vergrijpen op andere Europese luchthavens heeft gepleegd. Hoogstwaarschijnlijk koopt de man een geldig vliegticket om vervolgens producten in de dutyfree-zone te stelen. Of hij dan ook daadwerkelijk zijn vlucht zou nemen, is onduidelijk. Zaterdag kon hij na zijn aanhouding in ieder geval niet mee naar Brussel. Hij moest in de rechtbank van Busto Arsizio, een stad nabij de luchthaven Malpensa, verschijnen waar hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van één jaar en tien maanden als hij nogmaals deze fout begaat.