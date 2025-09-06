Twee Poolse 737’s in twee dagen op Rotterdam The Hague Airport

Een Boeing 737 MAX 8 van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT vloog vrijdag naar Rotterdam om het nationale voetbalelftal van Polen op te halen.

Het toestel, registratie SP-LVQ, vertrok vrijdagochtend om 07:50 uur vanuit de Poolse hoofdstad Warschau in de richting van de Zuid-Hollandse luchthaven. Na een vlucht van iets meer dan anderhalf uur arriveerde het daar. Vervolgens maakt de 737 zich om 10:30 uur op voor vlucht LO7502 naar Katowice, een stad in het zuiden van Polen, bevestigt een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport per telefoon aan Up in the Sky. Daar speelt Polen aanstaande zondagavond de andere kwalificatiewedstrijd tegen Finland voor het Wereldkampioenschap in Canada, Verenigde Staten en Mexico van komende zomer.

Een 737 van LOT bracht het Poolse nationale voetbalelftal naar Katowice voor de volgende kwalificatiewedstrijd © Flightradar24.com

Andere 737 ingevlogen

De 737 steeg uiteindelijk twintig minuten later dan gepland op in zuidwestelijke richting om vervolgens naar het noorden af te buigen en via Utrecht en de Achterhoek naar Katowice te vliegen. De machine landde na iets meer dan één uur en dertig minuten op haar bestemming. Het Poolse nationale voetbalelftal landde afgelopen woensdagavond met een andere 737 MAX van LOT, registratie SP-LVD, vanuit dezelfde stad in Polen op de luchthaven van Rotterdam. Voordat het team naar Nederland vloog, belegde het een trainingskamp in Katowice. De 737 bleef echter niet staan tot vrijdag en vloog later woensdagavond terug naar Warschau om vlak voor middennacht weer ingezet te worden voor een commerciële vlucht naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië.

Gelijkspel in De Kuip

Het Poolse nationale voetbalelftal reisde deze week af naar Rotterdam voor het kwalificatieduel met het Nederlands elftal. In De Kuip eindigde de wedstrijd in een 1-1-gelijkspel door doelpunten van Denzel Dumfries en een wonderschoon schot van Matty Cash. Ondanks het gelijkspel is Nederland koploper in de kwalificatiepoule.