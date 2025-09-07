A319 verschijnt niet op luchthaven en vliegt leeg terug

Door de slechte weersomstandigheden op het Griekse eiland Santorini moest ook een Airbus A319 van Eurowings vorige week zondag een ongeplande landing op een andere luchthaven maken.

De machine, registratie D-AGWM, steeg die ochtend om 07:25 uur op om vlucht EW9662 vanuit Düsseldorf, een luchthaven vlak over de grens met Nederland, uit te voeren. De reis leek normaal te verlopen, totdat het laatste deel aanbrak. Het eiland kreeg net zoals het noorden van Griekenland te maken met slecht weer. ‘Vlucht EW9662 kon niet volgens schema op Santorini landen, omdat de daar heersende zijwind de toegestane limieten overschreed’, zegt een woordvoerder van Eurowings in een verklaring aan de aeroTELEGRAPH.

Door de harde wind week de A319 uit naar Heraklion (Kreta) © Flightradar24.com

Meerdere vliegtuigen kunnen niet landen

Uit data van Flightradar24 blijkt dat de A319 bezig was met oplijnen toen de landing op een hoogte van 150 meter boven de landingsbaan van de bestemming afgebroken werd. Het toestel maakte een doorstart en vloog kort ten oosten van het eiland in een holding pattern. Een ATR 72 van Sky Express, registratie SX-TSV, deed eveneens meerdere pogingen te landen, maar keerde uiteindelijk om naar de Griekse hoofdstad Athene. Datzelfde gold voor een easyJet-A321neo, registratie G-UZMD, die uiteindelijk landde op de luchthaven van Kos. Toch lukte het de piloten van een A320 van Aegean Airlines, registratie SX-DNA, wel het vliegtuig in één keer aan de grond te zetten.

Leeg terug naar Düsseldorf

De cockpitcrew van de A319 koos eieren voor hun geld en besloot een ongeplande landing op de luchthaven van Heraklion te maken, een vliegveld op het Griekse eiland Kreta. ‘Toen het weer echter niet verbeterde en een aansluitende vlucht naar Santorini niet mogelijk was, stapten de passagiers uit en werden ze per veerboot van Heraklion naar Santorini vervoerd’, aldus de woordvoerder. Desondanks vloog de A321neo van easyJet later die dag alsnog naar Santorini waar de vliegers het vliegtuig veilig aan de grond konden zetten. De A319 vloog diezelfde dag leeg terug naar Düsseldorf. De gestrande reizigers werden met een ander vliegtuig opgehaald uit Santorini.