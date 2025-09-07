Chinese maatschappij verkoopt (wederom) alle Dreamliners

China Southern Airlines biedt tien Dreamliners in één keer aan op de Shanghai United Assets and Equity Exchange, een online veiling.

Tot 25 september hebben geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden op de 787’s. Zij moeten van goede huizen komen, want de totale startprijs bedraagt omgerekend ongeveer 470 miljoen euro. De prijs van elk toestel afzonderlijk bedraagt ongeveer 53 miljoen euro. Het is volgens One Mile at a Time echter niet mogelijk één 787 te kopen. De vliegtuigen kunnen door de potentiële kopers niet vooraf bezichtigd worden. Hiermee lijkt China Southern Airlines zich te richten op verhuurders die bekend zijn met het kopen van vliegtuigen en dus niet op particuliere exploitanten. De overdracht vindt plaats op de luchthaven van Guangzhou, een vliegveld aan zuidoostkust van China, of op een nader te bepalen locatie.

Vervanging van de vloot

De luchtvaartmaatschappij ontving in 2013 het eerste exemplaar. De Dreamliners werden voornamelijk ingezet op langeafstandsvluchten. Door de veranderende marktomstandigheden en een verschuiving in de vlootplanning ziet China Southern Airlines meer soelaas in andere long-haul-vliegtuigen, die op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid beter aansluiten bij haar langetermijnstrategie. Zo nam de airline in 2019 de eerste A350 in ontvangst.

Eerdere poging tot verkoop

Het is niet de eerste keer dat China Southern Airlines haar Dreamliners probeert te verkopen. Eind 2024 kondigde de luchtvaartmaatschappij dit ook al aan, maar kwam daar april dit jaar op terug. De verkoop werd toentertijd uitgesteld wegens ‘zaken die invloed hebben op het overdragen van eigendom’. Dit besluit had veel weg van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, al lijkt een escalatie van de spanningen momenteel uit de lucht.