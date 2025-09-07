Rotterdam The Hague verwelkomt niet-Europese airline

Vanaf 28 oktober dit jaar opent de Algerijnse luchtvaartmaatschappij Air Algerie een route vanaf Algiers, de hoofdstad van het land, naar Rotterdam The Hague Airport.

De airline voert de route volgens AeroRoutes tweemaal per week uit. De eerste vlucht, op dinsdag, vangt 08:20 uur lokale tijd aan met vluchtnummer AH2084 vanuit Algiers en arriveert 11:05 uur op de Zuid-Hollandse luchthaven. Na een klein uur keert vlucht AH2085 weer terug naar Algiers. De andere vlucht op zaterdag heeft dezelfde vluchtnummers, maar de vertrek- en aankomsttijden zijn vijf minuten eerder of later. Met de opening van de route tussen Algiers en Rotterdam wordt Algerije ook rechtstreeks met Nederland verbonden. De luchtvaartmaatschappij voert al wel vluchten uit naar andere luchthavens in Europa, zoals Alicante, Barcelona, Parijs Charles de Gaulle, Lille, Lyon, Nice, Wenen en Rome Fiumicino.

Een van de weinige met 737-600

Air Algiers zet op de route een Boeing 737-600 in. Het vliegtuig biedt plaats aan 101 passagiers, waarvan zestien in de Businessclass en 85 in economy. De luchtvaartmaatschappij heeft vijf van zulke toestellen in dienst. Alle vijf werden in 2002 geleverd. Wereldwijd zijn er weinig airlines die nog gebruikmaken van dit toestel. Behalve Air Algiers vliegt ook Janet Airlines met dit vliegtuigtype. In dit geval zijn ze eigendom zijn van het ministerie van Luchtmacht van de Verenigde Staten. In Europa was SAS Scandinavian Airlines de laatste gebruiker. In 2019 nam de maatschappij afscheid van dit vliegtuig. Buiten de 737-600’s heeft Air Algiers ook -700’s en -800’s in haar vloot, evenals Airbus A330’s en ATR 72’s. Alle vliegtuigen bij elkaar opgeteld komt dit op een totaal van 57 uit.