Wizz Air doet bestemming vanaf Brussel vaker aan

Wizzair voert halverwege december de frequentie op van vluchten tussen Brussels Charleroi Airport en Chisinau, de hoofdstad van Moldavië.

Per 15 december dit jaar vliegt de luchtvaartmaatschappij iedere dag tussen beide steden. Vlucht W4 3947 vertrekt om 05:30 of 05:45 uur en arriveert na een vlucht van iets meer dan drie uur op Brussels op één na grootste luchthaven. Na een turn around van een klein uur vangt terugvlucht W4 3948 weer aan in de richting van Chisinau. Daar wordt het vliegtuig rond het middaguur verwacht.

Huidig vluchtschema van en naar Brussel

Het is nog onduidelijk welk toestel Wizz Air vanaf december inzet. Momenteel vliegt de luchtvaartmaatschappij vier keer per week, op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag, tussen beide steden en zet op die route een Airbus A320(neo) in. In beide machines passen 180 passagiers. Vanaf november vliegt Wizz Air nog steeds wekelijks vier keer tussen Chisinau en Brussel, maar veranderen de vertrekdagen naar maandag, woensdag, vrijdag en zondag.

Uitbreiding Chisinau

Behalve dat Wizz Air meer vluchten naar Brussels Charleroi Airport uitvoert, gaat de frequentie vanaf Chisinau naar Larnaca, Bologna, Berlijn, Parijs, Barcelona, ​​Dortmund, Memmingen en Verona eveneens omhoog. Tevens opent de low cost carrier, die ook op Eindhoven Airport actief is, vanaf de Moldavische hoofdstad ook vluchten naar Larnaca (Cyprus), Bologna, Berlijn, Parijs, Barcelona, ​​Dortmund, Memmingen (Duitsland) en Verona. Wizz Air stationeert tussen december 2025 en maart 2026 twee extra A320neo’s in Chisinau. ‘Door twee extra vliegtuigen toe te wijzen aan onze basis in Chișinău bevestigen we niet alleen onze toewijding aan deze markt, maar vieren we ook dat we de duidelijke marktleider in het land zijn geworden’, aldus József Váradi, CEO van Wizz Air, in een verklaring.