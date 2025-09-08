737 blokkeert landingsbaan Sint Maarten bijna 24 uur

Een Boeing 737-800 van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet zorgde zondagmiddag voor een urenlange sluiting van de luchthaven van Sint Maarten.

Zondag 7 september steeg de Boeing 737-800, registratie C-GWSR, rond 08:30 uur op vanaf Toronto Pearson International Airport, Canada. Het toestel vloog via New York, Washington D.C. en de Golf van Bermuda naar Prinses Juliana Airport op Sint Maarten. Rond 13:00 uur lokale tijd zette het vliegtuig de laatste fase van de landing in.

Toen ging het mis. De Boeing 737-800 landde op de start- en landingsbaan van Prinses Juliana Airport maar kwam hard neer op de rechterzijde van het onderstel. Het rechter hoofdwiel begaf het daardoor en het vliegtuig kwam op zijn rechtermotor terecht. De piloten wisten het toestel tot stilstand te brengen en de hulpdiensten van het vliegveld kwamen snel te hulp.

Uiteindelijk wisten alle 164 inzittenden aan boord de Boeing 737 veilig te verlaten via de glijbanen. Verder meldden de autoriteiten dat er geen gewonden zijn gevallen bij de harde landing. De terugvlucht, die later op de middag zou plaatsvinden, is geannuleerd. Het vliegveld van Sint Maarten werd na het incident gesloten tot maandagmiddag 12:00 uur lokale tijd. Daardoor moesten meerdere vliegtuigen uitwijken.

Spanning

De kleine luchthaven van Sint Maarten, in combinatie met de komst van grote vliegtuigen, zorgt voor een toeristische trekpleister op het eiland. Vliegtuigspotters en strandgangers kijken vanaf het aangrenzende Maho Beach toe hoe enorme vliegtuigen, zoals in het verleden de 747’s van KLM, op enkele tientallen meters hoogte overvliegen.

De beperkende omstandigheden op het vliegveld zorgen echter nogal eens voor problemen. Enkele jaren geleden blokkeerde bijvoorbeeld een Airbus A330 van KLM urenlang de landingsbaan nadat het neuswiel weigerde mee te werken. In 2017 kwam zelfs een vrouw om het leven als gevolg van hoofdletsel na een val door de jetblast.