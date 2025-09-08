A320-passagiers ondervraagd voor vlucht naar Spanje

Vlak voordat een Airbus A320 van Edelweiss afgelopen woensdag zou vertrekken vanaf de luchthaven van Zürich, werd een passagier zonder ticket in het toilet van het toestel aangetroffen.

De machine, registratie HB-JJK, zou om 13:25 uur vlucht WK200 naar het Canarische eiland Gran Canaria uitvoeren. Echter, tijdens boarding stapte door een onbekende reden een persoon aan boord die geen (geldig) ticket had. Hij verstopte zich vervolgens in het toilet.

Een persoon te veel

Voordat de A320 richting de startbaan reed, constateerde het cabinepersoneel tijdens de laatste passagierstelling dat er een reiziger te veel aan boord was. ‘We zaten in het vliegtuig toen we hoorden dat iemand zonder boardingpass het vliegtuig was ingeslopen en zich in het toilet had verstopt’, schetst een passagier de situatie aan boord bij Blick. De man wilde niet meewerken, waardoor besloten werd de politie in te schakelen. Die haalde hem uit het toilet.

Man in hechtenis genomen

De politie geloofde kennelijk niet dat de man zonder hulp van anderen de A320 ingeslopen was. ‘Ze ondervroegen iedereen in vliegtuig, inclusief de indringer, om medeverantwoordelijken te vinden’, schetst de reiziger de situatie verder. Of daar iets is uitgekomen, is onduidelijk. De agenten verwijderden de lifter uit het toestel, waarna hij in hechtenis is genomen. De A320 vertrok met een vertraging van een meer dan drie uur. De terugvlucht naar Zürich, vlucht WK201, zou aanvankelijk diezelfde avond nog plaatsvinden, maar werd uiteindelijk verplaatst naar de volgende dag. Dit jaar is het al meermaals voorgekomen dat een passagier gratis probeerde te vliegen en zich verstopte op het toilet.