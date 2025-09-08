Dreiging voor “aardbevingen” bij Eindhoven Airport

De komende weken start een grote operatie op en rondom Eindhoven Airport ter voorbereiding op de grootschalige verbouwing. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) waarschuwt voor “aardbevingen”.

In 2027 begint de luchthaven met een megaoperatie om het vliegveld flink te moderniseren. Daarbij krijgt ook de landingsbaan een grootschalige onderhoudsbeurt, zoals het vernieuwen van het beton en het asfalt. Ook komt er een anti-skid toplaag over de baan om de grip te bevorderen. Over twee jaar voldoet de baan aan alle eisen van de NAVO.

Voordat deze operatie kan beginnen, moet het vliegveld eerst grondig bomvrij worden gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gooiden zowel de geallieerden als de Duitsers vele bommen op de luchthaven, die als strategisch militair vliegveld diende. Veel ervan zijn nog niet tot ontploffing gekomen en liggen nog altijd onder de grond.

Daarom gaat de EOD de komende dagen aan de slag met het opruimen van de explosieven. De afgelopen weken zijn er grootschalige, nauwkeurige scans gemaakt van de grond tot zo’n zes meter diep. Daaruit kwamen bijna vierduizend gedetecteerde metalen objecten naar boven, waarvan 37 ‘mogelijke kanshebbers’ zijn: objecten met de omvang en het volume van een grote vliegtuigbom.

Ontploffen

Hoewel de EOD er alles aan doet om hinder voor het vliegverkeer te voorkomen, kunnen ze niet garanderen dat er in de nachtelijke uren geen “aardbevingen” plaatsvinden. Volgens sergeant-majoor Robert-Jan is het niet de vraag óf er bommen zullen ontploffen, maar wanneer. ‘Als omwonenden ’s nachts de aarde voelen trillen, dan was ik het,’ zegt hij nuchter tegenover het Eindhovens Dagblad.

Toch hoeven omwonenden niet bang te zijn voor de ontploffingen. Mocht er een bom worden gevonden, dan zorgt Defensie ervoor dat deze op een veilige manier tot ontploffing wordt gebracht. Dit gebeurt vaak met een dikke laag zand die de ontploffing dempt. De gebruikte methoden en de ligging van het vliegveld zorgen er dan ook voor dat omwonenden tussen 22 september en 17 oktober gewoon thuis kunnen blijven.