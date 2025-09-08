IATA: ‘Nieuwe airline in Afrika? Ik zou er niet aan beginnen’

De Afrikaanse luchtvaart heeft een aanzienlijk potentieel om te groeien, maar regeringen op het continent belemmeren het potentieel ervan. Dat moet anders vindt de IATA.

Volgens Kamil Al-Awadhi, IATA’s regionale vicepresident voor Afrika en het Midden-Oosten, wordt de markt belemmerd door fragmentatie, hoge kosten en een onderontwikkelde infrastructuur. Dit zei hij afgelopen weekend tijdens de Aviation Africa 2025-top in Kigali, Rwanda. Volgens hem moet daar wat aan gebeuren.

‘Beslissingen over luchtvaart zijn belangrijk. Of het nu gaat om visumbeleid, investeringen in luchthavens of hervorming van de regelgeving, de keuzes die vandaag worden gemaakt, zullen de toekomst van de luchtvaart in Afrika bepalen. Als ik nu een airline in Afrika mocht oprichten, zou ik het niet doen. Het is ingewikkeld, complex en duur,’ aldus Al-Awadhi.

De voornaamste reden is volgens hem dat Afrikaanse regeringen “losgekoppeld” zijn van de luchtvaartindustrie, behalve wanneer ze geld willen innen, toeslagen of heffingen willen toevoegen. ‘Dat is de enige keer dat je de regering erbij betrokken ziet. De kosten die ik vandaag in Afrika heb gezien, zijn soms twintig keer hoger dan in andere landen. Dit misverstand dat de luchtvaart er is om uitgemolken te worden, is de reden waarom veel luchtvaartmaatschappijen in Afrika lijden.’

Mentaliteit

Al-Awadhi herhaalde de mening van andere sprekers dat regeringen de luchtvaart moeten begrijpen voordat ze de prijzen verhogen. ‘Wat erger is, 60 tot 70 procent van elk ticket in Afrika gaat naar belastingen, toeslagen en heffingen,’ zei hij. ‘Luchtvaartmaatschappijen hebben hier de afgelopen vier jaar tegen gepleit, maar ze kunnen het niet alleen. Het vereist de betrokkenheid van de regeringen, die de impact van hun beslissingen moeten begrijpen.’

Volgens hem schaadt de huidige mentaliteit de luchtvaartindustrie op de lange termijn. Het andere probleem is dat wanneer Afrikaanse regeringen wel heffingen opleggen, ze de opbrengsten niet herinvesteren in hun luchtvaartinfrastructuur en -industrie. Al-Awadhi stelde dat de Afrikaanse kosten hoger zijn dan waar dan ook ter wereld en dat de landingsbanen, luchthavens en luchtverkeersleiding tot de slechtste ter wereld behoren.

Hij riep regeringen op samen te werken met de luchtvaartindustrie en economische groei op het hele continent te ondersteunen.