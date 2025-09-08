Luchtvaartfans op de bres voor ‘laatste’ 727

De schrik zat er goed in bij Servische luchtvaartfans toen vorige maand bleek dat de laatste Europese Boeing 737-300 in Belgrado was ontmanteld. Dat laten ze niet een tweede keer gebeuren, nu springen ze op de bres voor de Europa’s laatste Boeing 727.

Het gaat om de laatste Boeing 727-2H9 die nog in Europa te vinden is. Het vliegtuig, registratie YU-AKF, wacht op dit moment al enkele jaren op zijn lot in een hangar op het vliegveld van Belgrado. Luchtvaartfans zijn bang dat ook dit vliegtuig een luchtvaartgraf staat te wachten en daarom startten zij een campagne.

Het vliegtuig rolde in 1975 van de band en vloog vervolgens tot 2002 voor de Joegoslavische luchtvaartmaatschappij JAT Jugoslav Air Transport. Daarna functioneerde het toestel nog enkele jaren als overheidsvliegtuig. Via een inzamelingsactie proberen de liefhebbers daarom geld bij elkaar te krijgen om de machine over te kunnen kopen en te restaureren. Vervolgens willen ze de Boeing 727 aan het luchtvaartmuseum van Belgrado doneren.

De YU-AKF bereikte op 26 september 1981 de internationale media. Het vliegtuig was onderweg voor een binnenlandse vlucht van Belgrado naar Titograd (Podgorica). Kort na een tussenstop in Dubrovnik bestormden drie Kroaten, gewapend met messen en pistolen, de cockpit. Zij eisten dat het vliegtuig naar Israël zou uitwijken. Toch kwam hier al snel een einde aan.

Eén passagier bleek ernstig ziek te zijn en moest tijdens een tussenstop in Larnaca van boord. Op het moment van evacuatie verbrandde een passagier papier in het vliegtuigtoilet, waardoor het brandalarm afging. De piloten zagen hun kans schoon en zetten de airco op de hoogste stand, wat de indruk wekte dat het om een heftige brand ging. Alle passagiers vluchtten vervolgens het vliegtuig uit en de kaping was snel voorbij.