Man wil KLM 777 in alsof het een busverbinding is

Nadat een passagier zijn vlucht vanaf Schiphol naar Curaçao miste, probeerde hij een Boeing 777-300 van KLM binnen te glippen die ook naar die bestemming zou vliegen.

De 40-jarige man uit Veenendaal zou afgelopen donderdagochtend een vlucht nemen naar Willemstad, de hoofdstad van het eiland. Het is onduidelijk welke vlucht hij zou nemen, maar op die dag vertrokken om 10:35 uur en 11:00 uur twee TUI-vluchten, OR391 en OR367, naar het eiland. Beide vluchten, uitgevoerd met een Nederlandse én een Belgische TUI-Dreamliner, vertrokken met circa een uur vertraging. Toch slaagde de man er niet in tijdig bij de gate te verschijnen.

Te laat voor vlucht

Hoe de passagier te laat kon komen, is onduidelijk. Bij reizen met de trein of bus kan nog makkelijk een andere verbinding naar een bestemming genomen worden. De man ging ervan uit dat dit met het vliegtuig ook wel zou kunnen lukken. Hij liep naar de gate voor de eerstvolgende vlucht naar Willemstad, vlucht KL735, die om 12:30 uur zou vertrekken. ‘Maar daar had hij geen ticket voor’, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij NH Nieuws.

Zomaar een KLM-vliegtuig in

De laatkomer sprong over een glazen wand bij de gate en ‘rende ongecontroleerd het vliegtuig in’, schetsen getuigen de situatie. Het grondpersoneel informeerde de KMar. De man zat al in het toestel toen de marechaussee bij de gate arriveerde. De betrokken medewerkers betraden het vliegtuig en haalden hem van boord. Na verhoor werd de reiziger vrijgelaten, al moet het Openbaar Ministerie nog bepalen of hij verder vervolgd wordt. De 777, registratie PH-BVU, vertrok door de ongeregeldheden met meer dan een uur vertraging alsnog naar Willemstad.