‘A321 veertig keer leeg de oceaan over’

American Airlines organiseert een bijzondere reeks trainingsvluchten waarbij een Airbus A321neo, die doorgaans ongeveer 190 passagiers kan vervoeren, tot veertig keer leeg heen en weer over de Atlantische Oceaan zal vliegen. Het betreft vluchten tussen Philadelphia en Edinburgh, die zo’n zes uur in beslag nemen voor de reis naar Europa en meer dan zeven uur terug door de tegenwind.

Vluchten in september 2025

De luchtvaartmaatschappij is van plan om met deze oefenvluchten piloten voor te bereiden op de introductie van nieuwe lijndiensten met de A321XLR, die naar verwachting in maart 2026 in gebruik wordt genomen.

Volgens luchtvaartinsider xJonNYC, die de plannen onthulde op X en Bluesky, staan de trainingsvluchten gepland tussen 4 en 26 september 2025. Elke dag vertrekt een toestel vanuit Philadelphia om 20:40 uur, die volgende ochtend om 08.30 uur landt in Edinburgh. Een uur later keert het vliegtuig terug richting de Verenigde Staten.

Voorbereiding op een nieuwe generatie vliegtuigen

Momenteel vliegt American Airlines de route tussen Philadelphia en Edinburgh met de Boeing 787-9 Dreamliner. De keuze om lege A321’s te laten vliegen in plaats van extra passagiersvluchten aan te bieden, heeft te maken met de voorbereiding op de komst van de A321XLR.

Deze nieuwste variant is speciaal ontwikkeld voor langeafstandsroutes en kan tot elf uur vliegen dankzij een extra brandstoftank. American Airlines heeft er vijftig besteld.

De ingebruikname is vertraagd door problemen met de installatie van nieuwe stoelen in de businessclass. Daardoor staan de eerste geleverde toestellen voorlopig in opslag.

Kritiek op brandstofverbruik

De keuze om tientallen lege vliegtuigen de oceaan over te laten steken, roept vragen op over de milieu-impact. Toch benadrukt American Airlines dat het noodzakelijk is om piloten vertrouwd te maken met de operationele omstandigheden van de A321 op langeafstandsvluchten, zodat de introductie in 2026 soepel kan verlopen.