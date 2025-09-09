Ex-piloot Alaska Airlines pleit schuldig

Voormalig Alaska Airlines-piloot Joseph Emerson (46), die twee jaar geleden probeerde de motoren van een passagiersvliegtuig uit te schakelen, heeft vrijdag tijdens een rechtszitting verklaard dat het incident zijn leven drastisch heeft veranderd. ‘Ik verloor, van buitenaf gezien, alles waar ik ooit voor had gewerkt,’ zei Emerson.’Maar het is het grootste cadeau dat ik ooit kreeg.’

Incident tijdens Horizon Air-vlucht

Op 22 oktober 2023 zat Emerson als passagier in de cockpit van Horizon Air-vlucht 2059 van Everett naar San Francisco. De piloot nam plaats op de zogenaamde jumpseat, en was dus niet zelf aan het werk. Kort nadat het toestel over Oregon vloog, trok Emerson aan twee hendels die de brandstoftoevoer naar de motoren afsloten, de fire handles.

Later, in de cabine, dronk Emerson rechtstreeks uit een koffiepot en zat daar op een van de jumpseats. Vervolgens probeerde hij ook nog een van de cabinedeuren te openen. Een stewardess hield hem tegen, waarna Emerson de stewardess vroeg hem in de boeien te slaan, wat ze deed. De gezagvoerder en copiloot waren in staat om in te grijpen en maakten een noodlanding in Portland. Emerson gaf later aan dat hij een mentale crisis doormaakte, verergerd door het gebruik van psychedelische paddenstoelen 48 uur eerder.

Schuldbekentenis en straf

Vrijdag bekende Emerson in de rechtbank schuld aan een aanklacht, de straf daarvoor volgt later dit jaar. Daarnaast sloot hij een deal met de aanklagers van de staat Orego. Hij pleitte no contest (geen verweer) tegen 83 aanklachten van roekeloos in gevaar brengen van personen en een aanklacht van roekeloos in gevaar brengen van een vliegtuig.

De rechter heeft hem vijf jaar voorwaardelijke straf opgelegd, samen met 664 uur taakstraf, acht uur voor elk van de 83 passagiers aan boord. Bovendien dient hij ongeveer 60.000 dollar aan schadevergoeding te betalen aan Alaska Airlines en enkele honderden dollars aan twee passagiers.

Sinds zijn arrestatie, waarna hij 46 dagen vast zat, is Emerson uitgegroeid tot een pleitbezorger voor openheid over mentale gezondheid onder piloten. Hij vertelde dat hij lange tijd bang was om hulp te zoeken, uit vrees zijn brevet te verliezen. De dood van zijn beste vriend vergrootte die angst nog meer.