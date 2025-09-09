KLM verwelkomt een nieuw type passagier

Vanaf vandaag, dinsdag 9 september, begint KLM met de introductie van een nieuw tarief op een beperkt aantal routes. Daarmee verwelkomt de luchtvaartmaatschappij een nieuw type passagier.

Het nieuwe tarieftype werd aan het begin van de zomer al aangekondigd; het gaat om het zogenoemde Basic-tarief. Daarbij mogen reizigers niet zomaar meer een trolley meenemen maar slechts een stuk bagage dat onder de stoel past. Volgens KLM introduceert de maatschappij deze nieuwe tariefklasse omdat ze kampt met een gebrek aan ruimte in de bagagebakken.

De woordvoerder van KLM benadrukt dat het gaat om een select aantal routes. Het zou voorlopig slechts een proef zijn die wordt uitgevoerd op vluchten naar Athene, Dublin, Florence, Helsinki, München, Praag, Stockholm, Turijn en Wenen.

Het nieuwe tarief past in een patroon dat de laatste maanden steeds duidelijker naar voren komt. KLM is drastisch aan het snijden in de uitgaven en doet dat door verschillende kwaliteiten van full-service carriers in te perken. Dit doet de airline onder het mom van het verbeteren van de klantenervaring aan boord. Zo maakte KLM eerder al bekend op sommige routes niet langer een gratis sandwich aan te bieden.

“Ordinair verdienmodel”

De Consumentenbond is niet blij met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De organisatie stelt dat er sprake is van misleiding en noemt het nieuwe tarief een ‘ordinair verdienmodel’. Volgens de bond zijn “Basic”-vliegtickets gemiddeld €8 goedkoper, terwijl het inclusieve tarief gemiddeld €28 duurder is. Onderzoek van de bond toont zelfs aan dat het gratis bagage-item bij KLM kleiner is dan bij easyJet.

KLM laat weten dat het slechts om een proef gaat en benadrukt dat er niks verandert voor de reeds bestaande tarieven. ‘Het is belangrijk om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: er is géén sprake van nieuw beleid. (…) Voor deze bestaande tarieven verandert er niets: handbagage is daar nog altijd inbegrepen. Het gaat dus om een aanvullende optie voor klanten die bewust zonder handbagage willen reizen,’ aldus een woordvoerder.

De maatschappij beweert de prijsprikkel toe te voegen om te kijken hoe ruimte aan boord efficiënter ingedeeld kan worden. Volgens KLM neemt de airline op dit moment ruim tienduizend stukken bagage per dag in bij de gate. Dit leidt tot soms tot vertraging en bovenal flinke irritatie. Door de prijsprikkel hoopt KLM dat passagiers reeds bij het boeken andere keuzes maken.