Mijlpaal voor Airbus A350

Airbus bereikte in augustus 2025 een nieuwe mijlpaal met de levering van de 100e A350-1000. Het toestel werd op 13 augustus geleverd aan Qatar Airways, dat in 2018 ook de eerste klant was van het type. Het vliegtuig vertrok vanuit Toulouse en landde dezelfde dag nog op de thuisbasis in Doha.

Nieuwe toevoeging aan de vloot van Qatar Airways

Qatar Airways zette het toestel op 18 augustus in op een eerste lijnvlucht naar Lahore in Pakistan. Sindsdien heeft het al meer dan 60 vluchten uitgevoerd naar bestemmingen in Azië en het Midden-Oosten.

Het nieuwste toestel van de maatschappij beschikt over 395 stoelen, 24 in businessclass en 371 in economy. In de economy is er een stoelafstand van 31 tot 32 inch, terwijl de businessclass stoelen tot 69 inch bieden, inclusief de bekende Qsuite. Qatar Airways heeft inmiddels vijfentwintig A350-1000’s in de vloot en verwacht er nog zeventien te ontvangen.

Wereldwijd succes voor de A350-1000

De levering markeert ruim zeven jaar na de eerste ingebruikname van het type een belangrijke mijlpaal. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 1,7 miljoen vlieguren gemaakt met de A350-1000, verspreid over 220 routes en goed voor bijna 60 miljoen passagiers. Airbus heeft nu 101 toestellen geleverd en in totaal 361 bestellingen binnen. De 101e werd op 30 augustus 2025 afgeleverd aan Etihad Airways in Abu Dhabi.

Naast Qatar Airways zijn er nog acht andere gebruikers van de A350-1000. Onder de klanten bevindt zich ook Air France-KLM, dat 39 toestellen van het type heeft besteld.