Opvallende A350 keert terug naar Amsterdam

Een Delta Air Lines Airbus A350 met een opvallende kleurstelling keerde maandagmiddag terug naar Amsterdam. De piloten riepen boven de Noordzee een ‘Squawk 7700’ uit.

De Delta Airbus A350-900, registratie N521DN, steeg maandagochtend rond 10:00 uur op vanuit Amsterdam. Op dat moment had het vliegtuig al ruim een uur vertraging. Het toestel steeg op vanaf de Kaagbaan en maakte een bocht naar rechts voordat het koers zette richting Minneapolis, Verenigde Staten. Na ongeveer dertig minuten, ter hoogte van Schotland, sloeg het toestel plotseling alarm.

Uit navraag blijkt dat het vooral ging om een voorzorgsmaatregel. Het vliegtuig zou mogelijk te maken hebben gehad met een mechanisch probleem in de pneumatiek. ‘Niets is belangrijker dan veiligheid bij Delta. DL161 keerde terug naar Amsterdam kort na vertrek wegens een mogelijk mechanisch probleem met het pneumatische systeem. (…) We bieden onze reizigers excuses aan voor de vertraging in hun reisschema’s’, aldus een woordvoerder van Delta.

De piloten keerden om en vlogen terug naar Amsterdam waar de A350 ruim een uur na vertrek veilig op de grond landde. Geen van de 280 passagiers raakte gewond. De machine taxiede naar een remote stand waar het nog steeds staat. Volgens informatie van FlightRadar24 voert het vliegtuig op dinsdag 9 september alsnog de vlucht naar Minneapolis uit.

‘Special Livery’

De betreffende Airbus A350 is niet zomaar een toestel, hij draagt namelijk een opvallende speciale kleurstelling. Het vliegtuig is een knipoog naar de Olympische Spelen van Parijs die in 2024 plaatsvonden in de Franse hoofdstad. Het SkyTeam Alliantie-lid verzorgt gedurende acht jaar alle vliegbewegingen voor het Amerikaanse Olympische team.

Delta’s hoofd Marketing en Communicatie, Alicia Tillman, hoopt er een mooie boodschap mee uit te dragen. ‘Dit vliegtuig, ontworpen door ons eigen creatieve team, staat voor Delta’s inspanningen voor Team USA en ons partnerschap dat deze atleten tot de toppen van hun kunnen brengt. Zolang dit vliegtuig de wereld rondvliegt gedurende de komende maanden en jaren, hopen wij dat het als een symbool gezien wordt van ons harde werk, onze inspanning en het groeiende momentum zodat wij het beste zijn, iets wat Team USA en Delta beiden koesteren.’