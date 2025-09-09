Staking KLM treft duizenden

Op woensdag 10 en 17 september 2025 legt het grondpersoneel van KLM het werk tijdelijk neer. Hoewel het om relatief korte werkonderbrekingen gaat, is de impact op passagiers aanzienlijk.

Aanleiding van de acties

De stakingen zijn het gevolg van onvrede bij het grondpersoneel over de cao-afspraken die KLM sloot met kleinere vakbonden. Uit protest hebben de werknemers aangekondigd op beide dagen hun werkzaamheden te onderbreken. Op 10 september gebeurt dit van 08.00 tot 10.00 uur en een week later, op 17 september, duurt de actie vier uur, van 08.00 tot 12.00 uur.

Eerder dit jaar wisten rechters nog twee geplande 24-uursstakingen bij KLM tegen te houden.

Verwachte gevolgen

De acties hebben al directe gevolgen voor het vluchtschema. Voor morgen 10 september zijn meer dan honderd vluchten geschrapt, zo meldt een woordvoerder van KLM. Daardoor zijn ongeveer 27.000 reizigers getroffen.

Tijdens de uren dat het personeel staakt, komt het vliegverkeer van de luchtvaartmaatschappij naar verwachting vrijwel volledig tot stilstand. Bovendien kunnen de verstoringen ook na de werkonderbrekingen merkbaar blijven. Door vertraging eerder op de dag kunnen ook latere vluchten niet op tijd de lucht in.