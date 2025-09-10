Boeing bereikt nieuwe mijlpaal

Boeing heeft in augustus het hoogste aantal vliegtuigen in zeven jaar afgeleverd. De Amerikaanse vliegtuigbouwer leverde 57 toestellen af, waarmee het totaal over de eerste acht maanden van 2025 uitkomt op 385. Dat is al meer dan de 348 toestellen die in heel 2024 werden geleverd.

Sterke vraag naar 737 MAX en widebodies

De levering bestond onder andere uit 42 toestellen van het type 737 MAX. Onder de klanten bevond zich onder meer de Ierse prijsvechter Ryanair, die zeven toestellen ontving. De vliegtuigbouwer leverde negen Dreamliners (787), waaronder het 1.000e toestel voor American Airlines. Daarnaast werden vier vrachtvarianten van de 777 overhandigd. Een daarvan markeerde een mijlpaal, de 300e 777F. Deze nam Emirates in gebruik. Ook voor militaire programma’s werden toestellen geleverd, een 767 en een oudere variant van de 737.

Nieuwe orders en verschuivingen

Naast de leveringen wist Boeing ook nieuwe opdrachten binnen te halen. Cathay Pacific bestelde 14 777X-toestellen. Air New Zealand voegde twee 787’s toe aan zijn vloot. Vijf extra Dreamliners gingen naar een nog onbekende klant. Verder noteerde Boeing vijf nieuwe orders voor de 737 MAX.

Boeing verplaatste daarnaast 59 bestellingen uit de zogeheten accounting bucket naar de formele orderportefeuille. Twee bestellingen voor de 737 MAX werden geannuleerd. Per saldo leverde dit een nettowinst van 83 orders op voor de maand augustus.