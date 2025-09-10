Nederlandse F-35’s in actie boven Polen

Polen heeft vanochtend meerdere drones neergehaald die het Poolse luchtruim waren binnengedrongen tijdens grootschalige Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Dat maakte het Operationeel Commando van de Poolse strijdkrachten bekend.

‘Tijdens de aanval van de Russische Federatie op doelen in Oekraïne is ons luchtruim herhaaldelijk geschonden door drones,’ verklaarde het leger. ‘Op verzoek van de operationeel commandant zijn wapens ingezet en zijn acties gestart om de neergehaalde toestellen te lokaliseren.’

Het leger meldt dat Poolse en NAVO-vliegtuigen zijn ingezet om de luchtruimveiligheid te garanderen. Behalve Poolse straaljagers zijn er ook NAVO-vliegtuigen opgestegen. Het Poolse leger bevestigt op X dat Nederlandse F-35’s hebben meegedaan aan de luchtoperatie. Sinds 1 september helpen Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen bij het bewaken van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. Luchtverdedigingseenheden en radarsystemen zijn eveneens in de hoogste staat van alertheid geplaatst.

Premier Donald Tusk bevestigde dat er een ‘operatie gaande is in verband met meerdere schendingen van het Poolse luchtruim.’

Luchtruim tijdelijk gesloten

Vanwege de militaire activiteiten werden vier Poolse luchthavens tijdelijk gesloten, waaronder de voornaamste, Chopin in Warschau. De luchthavens van Rzeszów-Jasionka, Warschau-Modlin en Lublin werden ook gesloten. Chopin liet later via sociale media weten dat het luchtruim tijdelijk dichtging vanwege de acties van veiligheidsdiensten en het leger. De Poolse autoriteiten hebben woensdagochtend de luchthavens, met uitzondering van Lublin, weer geopend. Om 7:55 uur landde het eerste vliegtuig in Warschau-Chopin.

De mobilisatie in Polen kwam tot stand nadat de Oekraïense luchtmacht rapporteerde dat Russische drones het Poolse luchtruim hadden ingenomen en mogelijk de stad Zamość bedreigden. Kort daarna werd dat bericht opnieuw van Telegram verwijderd.

In de nacht waren er in bijna heel Oekraïne, inclusief de westelijke grensgebieden Volyn en Lviv, langdurige luchtalarmmeldingen.