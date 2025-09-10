Nieuwe ‘Doomsday-vliegtuigen’ de lucht in

De Amerikaanse luchtmacht heeft een nieuwe stap gezet in de vervanging van haar ‘Doomsday-toestellen’. De eerste testvluchten met de tweedehands Boeing 747-8’s zijn succesvol uitgevoerd.

De eerste tests vonden plaats in Dayton (Ohio) en Wichita (Kansas). Volgens de Sierra Nevada Corporation, het bedrijf dat de 747-8’s ombouwt, vinden tot 2026 verschillende tests op de grond en in de lucht plaats. Het doel is om op die manier technische risico’s vroegtijdig te ontdekken en vertragingen in het programma te voorkomen. De toestellen dienen straks als de nieuwe nucleaire commandovoering- en controlevliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht; ‘Doomsday-vliegtuigen’ of Surviveable Airborne Operations Center (SAOC).

Voor het programma heeft de luchtmacht vijf 747-8’s overgenomen van Korean Air. De Sierra Nevada Corporation ontving een contract om de toestellen de komende jaren volledig om te bouwen. De eerste machine arriveerde vorig jaar in Dayton, gevolgd door de vier andere toestellen waarvan de laatste in april van dit jaar arriveerde. De aanpassingen aan de Jumbojets zijn allesbehalve klein. De vliegtuigen, in de toekomst aangeduid als E-4C, worden onder meer uitgerust met beschermingsmiddelen tegen nucleaire straling en elektromagnetische pulsen. Verder worden ze voorzien van geavanceerde communicatie- en missiesystemen.

Nightwatch

De huidige Advanced Airborne Command Post is een Boeing E-4B Nightwatch, een zwaar gemodificeerde Boeing 747-200. De vier toestellen worden vanaf 2032 door nieuwe machines vervangen. Over het project is verder weinig gepubliceerd, deels omdat een groot deel van het programma geheim is en deels omdat het nog in ontwikkeling is. Ook is niet duidelijk of de oude Doomsday-vliegtuigen één op één worden vervangen.