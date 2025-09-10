Onverwachte ontdekking op luchthaven Frankfurt

Vannacht is op het terrein van de luchthaven van Frankfurt een bom uit de Tweede Wereldoorlog succesvol onschadelijk gemaakt. De operatie verliep volgens de politie zonder incidenten.

Vondst bij Terminal 3

De explosief, een blindganger van naar schatting 75 tot 100 kilogram, werd gevonden in het zuiden van het luchthaventerrein, in de buurt van Terminal 3 en het knooppunt Zeppelinheim. Uit voorzorg stelde de politie een veiligheidszone van 500 meter in. Binnen die straal werden onder meer het IntercityHotel en enkele bedrijven geëvacueerd.

Geen verdere gevolgen

Bij de ontmanteling waren de munitieopruimingsdienst en de brandweer van Frankfurt betrokken. Volgens Fraport, de exploitant van de luchthaven, werd het vliegverkeer niet beïnvloed. Door het nachtvluchtverbod in Frankfurt waren er op dat moment geen geplande starts of landingen. Ook voor reizigers bleven de gevolgen daardoor beperkt.

Wel werd snelweg A5, een belangrijke verkeersader tussen het Frankfurter Kreuz en Langen, tijdelijk afgesloten. Inmiddels is de weg weer volledig vrijgegeven.

Eerdere vondst

Het is niet de eerste keer dat er op de luchthaven een bom werd gevonden. In 2019 werd op ongeveer 14 kilometer afstand van de luchthaven een bom van 500 kilogram gevonden. In het gebied rondom de vindplaats wonen ongeveer 16.500 mensen. Zij worden geëvacueerd terwijl het explosief onschadelijk werd gemaakt.



