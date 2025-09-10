Trump-regering overweegt nieuwe ‘deportatie-airline’

De Amerikaanse overheid overweegt een nieuwe luchtvaartmaatschappij te beginnen. Niet voor vakantie- of zakenvluchten, maar voor het deporteren van migranten zonder verblijfsvergunning.

Sinds de inauguratie van Donald Trump is huurt de Immigration and Customs Enforcement (ICE) regelmatig toestellen bij luchtvaartmaatschappijen zoals Avelo Airlines en Global X. Momenteel worden maandelijks zo’n vijftienduizend mensen per vliegtuig uitgezet. De huidige regering wil dit aantal minstens verdubbelen en verwacht daarvoor ongeveer dertig vliegtuigen nodig te hebben.

Een chartervlucht kost momenteel gemiddeld 25 duizend dollar per uur. Per operatie kan dit oplopen tot zeker 200 duizend dollar. De minister van Homeland Security onderzoekt daarom of een eigen vloot, onder de naam ‘ICE Air’ op de lange termijn goedkoper is. De aanschaf van dertig vliegtuigen is ook niet goedkoop en zou in totaal maximaal twaalf miljard dollar kosten, exclusief onderhoud en bemanning.

Kritiek

De deportatievluchten leveren maatschappijen als Avelo en Global X veel geld op. Avelo noemde de opdracht eerder een ‘noodzaak’, omdat het bedrijf er financieel er niet goed voor staat. Daarentegen ontvangen de airlines ook felle kritiek van burgers en politici die tegen het migratiebeleid van Trump zijn. Op sociale media en via petities klonken al oproepen tot een boycot.

Als reactie daarop verwijderde Avelo de kenmerkende blauw-paarse huisstijl van meerdere Boeing 737’s. Daarmee lijkt de maatschappij haar betrokkenheid bij de omstreden vluchten zoveel mogelijk te willen verhullen. Global X, dat in het verleden meermaals door TUI werd ingehuurd, werd dit jaar nog slachtoffer van een cyberaanval. De hackersgroep Anonymous claimde daarbij gevoelige passagiersgegevens van deportatievluchten te hebben buitgemaakt.

Zorgen

De vluchten verliepen tot nu toe relatief rustig, ondanks de ophef. Wel zou het cabinepersoneel zich zorgen maken over het handelen in noodsituaties. Avelo zou geen specifieke instructies of protocollen hebben opgesteld voor deportatievluchten, wat bij medewerkers voor onzekerheid zorgt.