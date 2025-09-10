Spaanse airline springt in gat dat Ryanair achterlaat

Vueling speelt in op het terugtrekken van Ryanair in Spanje deze winter. De Ierse luchtvaartmaatschappij verlaagt zijn aanbod in vluchten van en naar Spanje fors. Ryanair voert 80 procent minder vluchten uit van en naar Santiago de Compostela en trekt zich volledig terug van Tenerife-Noord.

Volgens Ryanair is dit een reactie op de geplande verhoging van de luchthavengelden van 6,5 procent door de Spaanse luchthavenexploitant Aena vanaf 2026. Ryanair noemt de kosten ‘buitensporig’ en stelt dat deze de toeristische sector zouden schaden. De maatschappij verwijt Aena dat het enkel recordwinsten nastreeft op grote luchthavens, zonder oog voor de ontwikkeling van regionale luchthavens.

Extra capaciteit en nieuwe routes bij Vueling

De Spaanse concurrent speelt hierop in door in totaal 160.000 extra stoelen aan te bieden. In Santiago de Compostela wordt een extra vliegtuig neergezet, waardoor het aanbod met vijftien procent toeneemt. Reizigers kunnen profiteren van meer vluchten naar populaire bestemmingen zoals Barcelona, Palma de Mallorca, de Canarische Eilanden, Málaga en Sevilla. Daarnaast hervat Vueling de routes naar Alicante en start het een nieuwe verbinding naar Zürich.

Ook op Tenerife-Noord breidt Vueling uit. Het aantal beschikbare stoelen stijgt hier met elf procent, waarmee de airline zijn sterkste winterseizoen tot nu toe beleeft. Extra vluchten worden aangeboden naar Barcelona, Sevilla, Málaga, Santiago, Alicante en Valencia.